Le FC Nantes tient le successeur d’Andrei Girotto. Son arrivée à la Jonelière est un peu retardée, mais une date butoir est déjà fixée.

Mercato FC Nantes : Chidozie Awaziem en conflit avec Boavista

À la recherche du remplaçant d’Andrei Girotto(transféré à Al-Taawoun FC en Arabie saoudite), le FC Nantes a songé à Chidozie Awaziem, un ancien joueur du club. Les Canaris ont déjà trouvé un accord avec lui pour son retour à la Jonelière. Un contrat de 4 saisons attend le défenseur central sur les bords de l’Erdre. Mais son arrivée en Loire-Atlantique est retardée, en raison d'un différend avec Boavista, d'après les informations de L’Équipe. « Chidozie Awaziem n'est pas encore totalement fixé sur son avenir », a indiqué le quotidien sportif. « Un accord a bien été trouvé entre le FCN et le club de Boavista sur une indemnité de transfert de 1,5 M€, mais le défenseur nigérian est actuellement en litige avec le club portugais concernant des retards de paiement de salaire », a expliqué la source.

Mercato : Le FC Nantes attend récupérer Chidozie Awaziem gratuitement

Le FCN pourrait toutefois profiter de la situation conflictuelle entre l’international nigérian (29 sélections) et son club, pour le récupérer gratuitement, sans paiement d’indemnités de transfert. Cette éventualité est évoquée par le média qui fait savoir que « Chidozie Awaziem pourrait porter l'affaire (le litige) devant la FIFA et se retrouver juridiquement libre au 16 août si la situation n'est pas réglée d'ici là. »

Le FC Nantes est donc en position d'attente du dénouement de l’affaire qui oppose l’arrière de 26 ans et le club de l'élite portugaise. Pour rappel, Chidozie Awaziem avait défendu les couleurs du FC Nantes lors de la saison 2017-2018. Il avait été prêté par le FC Porto, pendant le départ de Sergio Conceiçao de Nantes. Il avait disputé 23 matchs, toutes compétitions confondues, et avait inscrit un but sous le maillot Jaune et Vert.