Le LOSC a été lorgné cet été, notamment par l'OM, pour Paulo Fonseca. Olivier Létang fait des révélations sur cet épisode vite clos.

Mercato : Comment le LOSC a refroidi l'OM pour Paulo Fonseca ?

L’OM a tenté de recruter Paulo Fonseca pour succéder à Igor Tudor cet été. Informé de l’intérêt du club phocéen pour son entraîneur, le LOSC lui a fermé immédiatement la porte de sortie. Le technicien portugais était pourtant tenté de rejoindre l’Olympique de Marseille, l’un des clubs phares du championnat de France.

Interrogé par RMC Sport sur les intérêts envers l’entraîneur lillois, Olivier Létang a confirmé les tentatives de deux clubs, dont l'OM. Toutefois, le LOSC est resté ferme. « Il y a eu effectivement des intérêts de deux clubs. Je n’ai pas eu les dirigeants de ces autres clubs, mais dès qu’il y a eu des intérêts, on en a parlé avec Paulo. La position a été très claire. Cela a été très simple », a-t-il confié.

Le président du LOSC a ensuite loué l’état d’esprit du coach, qui n’a pas eu l’intention de forcer son départ. « Il y a eu des contacts, des sollicitations, mais comme on est très transparent l’un avec l’autre, il m’en a parlé tout de suite. On a eu cet échange et, à aucun moment, Paulo Fonseca n’a remis en cause cette possibilité. On n’a jamais envisagé de le voir partir. C’était impossible pour nous de le voir partir. »

Le président du LOSC loue l'état d'esprit de Paulo Fonseca

Lié au LOSC jusqu’en juin 2024, Paulo Fonseca ira finalement au bout de son contrat dans le Nord, pour le grand bonheur d’Olivier Létang. « On est très heureux qu’il soit avec nous, très heureux qu’il fasse partie du projet. Il est toujours investi comme il l’avait été l’an dernier […]. Il n’a pas demandé de garanties supplémentaires, il a été très classe, en disant qu’on continuait l’aventure ensemble avec un niveau d’engagement qui est toujours le même », a souligné le dirigeant lillois.