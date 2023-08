Alors qu'il est pieds et poings liés par la DNCG, l'OL a vu l'un de ses tauliers forcer son départ. Le joueur rejoindra son nouveau club ce jeudi.

Mercato OL : Castello Lukeba attendu à Leipzig ce jeudi

C'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines. Désireux de conserver ses meilleurs éléments cette saison malgré les menaces de la DNCG, John Textor a du se rendre à l'évidence. Le propriétaire de l'OL a finalement cédé aux insistances de son défenseur central qui voulait rejoindre Leipzig. Castello Lukeba avait d'ailleurs demandé une entrevue avec le propriétaire de l'OL pour forcer son départ.

Le jeune défenseur central lyonnais, élément indispensable de l'effectif de Laurent Blanc, est attendu ce jeudi en Allemagne pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat, comme l'indique L'Équipe. Le montant du transfert avoisinerait les 35 millions d'euros.

Un terrible précédent pour l'Olympique Lyonnais ?

En acceptant la requête de Castello Lukeba, John Textor a commis sa première grosse erreur à la tête de l'OL. Car à deux ans de la fin de contrat du défenseur central, Lyon pouvait décider de bloquer son départ. C'est même le sens des propos tenus par John Textor il y a quelques semaines, qui disait vouloir empêcher les transferts prématurés de ses meilleurs joueurs. Mais une seule réunion aura suffi pour le faire changer d'avis.

Maintenant, la porte est officiellement ouverte. Bradley Barcola, Rayan Cherki, peut-être Mohamed El Arouch dans un an... Tous ont vu leur copain demander son départ et l'obtenir. Une vraie catastrophe, car l'OL n'a plus aucune crédibilité pour retenir ses joueurs, qui se sentiront légitimes de faire le forcing pour partir à la première offre venue.

Une situation d'autant plus compliquée pour l'OL qui ne pourra pas réinvestir l'argent du transfert, la DNCG ayant bloqué le recrutement à 25 millions d'euros, peu importe les rentrées d'argent. La faute justement au non-transfert de Castello Lukeba en début de mercato. Si tous les violons s'étaient accordés à ce moment-là, l'OL ne serait pas dans cette situation, quelques jours avant le début de saison.