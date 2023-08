Après transfert acté de Saïdou Sow, Laurent Batlles a fait un nouveau point mercato et demande un renfort en urgence à l'ASSE.

Mercato ASSE : Saïdou Sow fait ses adieux à Saint-Etienne

L’ASSE a bouclé le transfert de Saïdou Sow (21 ans) au RC Strasbourg. Son départ a été officialisé mercredi soir. Le jeune défenseur central a s'est engagé avec le club alsacien jusqu'en juin 2028. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne a fait ses adieux au club et à ses supporters.

« Peuple vert […], je tiens à vous remercier pour toutes ces belles et enrichissantes années qui ont une valeur inestimable à mes yeux. Vous ne vous êtes pas contentés de me voir grandir, vous m’avez grandi ! J'ai une pensée singulière et particulière pour toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ma formation […], qui m'ont soutenu, orienté et accompagné jusqu'à mon accession au monde professionnel. »

Laurent Batlles : « Le poste de piston ou latéral doit être pourvu »

Le départ de Saïdou Sow devrait favoriser l’arrivée de nouveaux joueurs à l’ASSE. Laurent Batlles le confirme dans une interview sur le site Ma Ligue 2. « Loïc Perrin a dit en conférence de presse que tous les postes étaient anticipés en fonction des départs. Pour le rôle de piston, vu ce qu’il se passe avec Niels Nkounkou (transfert imminent à Francfort, ndlr), on sera obligé de prendre quelqu’un si on veut garder ce système-là. Tous les postes sont scrutés, analysés, en fonction de ce qu’il peut se passer », a-t-il expliqué.

À trois semaines de la fermeture du mercato estival, l’entraineur de l'ASSE pense pouvoir boucler quelques signatures. « Dans 15 jours, peut-être que beaucoup de dossiers vont bouger, ou pas. Aujourd’hui, la seule chose que je sais, c’est que le poste de piston, pouvant aussi être latéral, doit être pourvu. Maintenant, pour le reste, on a doublé les postes dans tous les secteurs. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter sur le recrutement d’autres joueurs, même si on travaille toujours à renforcer l’équipe », a rassuré Laurent Batlles.