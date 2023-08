John Textor a décidé de piocher à Botafogo pour renforcer l’OL. Deux joueurs en provenance du club brésilien devraient débarquer à Lyon.

Mercato OL : Lyon poursuit son dégraissage

L’OL est surveillé de près par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le gendarme financier du football professionnel a imposé « un encadrement de la masse salariale et les indemnités de transfert » au club rhodanien. De quoi jeter un coup de froid sur le mercato estival de l’Olympique Lyonnais. John Textor est donc obligé de se séparer d'un certain nombre de joueurs, notamment des indésirables, afin de faire la place à de nouveaux joueurs.

À la suite de Romain Faivre (Bournemouth), Thiago Mendes (Al Rayyan SC), Abdoulaye Ndiaye (Troyes), Cenz Ozkacar (Valence), Habib Keïta (Clermont Foot), Florent Sanchez (Molenbeek) ou encore Camilo (transféré à Akhmat Grozny en Russie, jeudi), le départ de Karl Toko Ekambi est imminent. Il devrait s’engager avec Ahba Club en Arabie saoudite.

Mercato : John Textor recrute Lucas Perri et Adryelson à Botafogo

Après l’arrivée (libre) d’Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal, lundi, l’OL devrait officialiser deux signatures dans les prochains jours. Selon les informations de Planeta do Futebol, John Textor a déjà convaincu un gardien de but et un défenseur central de Botafogo, son autre club au Brésil, de rejoindre l’OL. Il s’agit respectivement de Lucas Perri (25 ans) et Adryelson (25 ans). Le duo de Brésiliens rejoindra le club français à la fin de cette année, d’après la source. « Perri et Adryelson ont déjà été informés et ont accepté le transfert. Botafogo et Lyon échangent déjà des documents », a informé le média brésilien.

Pour rappel, Clinton Mata (arrière droit), Skelly Alvero (milieu de terrain) et Duje Caleta-Car (défenseur central) sont les autres recrues lyonnaises de cet été, en plus de Maitland-Niles.