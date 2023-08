Très actif cet été, le PSG s’apprête à annoncer la signature d’Ousmane Dembélé. Mais avant, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé un deal historique pour le Paris SG.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi a trouvé l’actionnaire minoritaire

Il y a quelques mois, Nasser Al-Khelaïfi ouvrait la porte à un actionnaire minoritaire pour permettre au Paris Saint-Germain de continuer à grandir. « Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai. Nous avons mis soixante-dix millions dans le club. Aujourd'hui, il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ?

Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », confiait le président parisien sur les ondes de TalkSport. Selon les dernières informations du journal L’Équipe, le fonds d'investissement américain Arctos Partners devrait ainsi faire son entrée dans le capital du Paris Saint-Germain en en rachetant 5 à 15% des parts. Le deal devrait se régler d’ici deux mois.

Arctos Partners, nouvel actionnaire du Paris SG

À la recherche d'actionnaires minoritaires pour entrer au capital, Nasser Al-Khelaïfi aurait noué des contacts avec le fonds d'investissement américain Arctos Partners. Le quotidien sportif explique que les dirigeants de l’entité américaine auraient fait le déplacement jusqu’à Paris pour rencontrer le président des Rouge et Bleu et les pourparlers auraient été fructueux. Les patrons d’Arctos Partners auraient aussi effectué une visite du nouveau centre d’entraînement et rencontré l’entraîneur Luis Enrique.

Arctos Partners devrait ainsi faire rapidement son entrée dans le capital du PSG détenu à 100% par Qatar Sports Investments, en une part minoritaire. Selon la dernière étude du média économique Forbes, pour racheter entre 5 et 15 % du Paris SG, il faudra sortir autour de 300 millions d’euros au minimum. De l'argent frais qui pourrait permettre au PSG de continuer à grandir. Le partenariat devrait être conclu dans les deux prochains mois.