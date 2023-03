Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 15:05

Susceptible de quitter le Barça en fin de saison, Gavi fait partie des rêves de Nasser Al-Khelaïfi. Mais le PSG va devoir batailler dur dans ce dossier.

Alors que le nouveau contrat de Gavi avec le FC Barcelone pose problème en Espagne, plusieurs sources ibériques annoncent que le Paris Saint-Germain suivrait avec la plus grande attention l’évolution de cette affaire. Grand fan du milieu de terrain de 18 ans, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui dérouler le tapis rouge afin de rejoindre Neymar et Lionel Messi en Ligue 1. Mais le président du club de la capitale française devrait désormais compter sur une rude concurrence dans cette piste.

PSG Mercato : Grosse offensive de la Premier League sur Gavi

Après l’avoir autorisé dans un premier temps, la justice espagnole a finalement invalidé officiellement le contrat professionnel que Gavi avait signé avec le Barça lors du mercato hivernal. Si Xavi peut continuer à utiliser le jeune international espagnol, les Blaugranas pourraient se retrouver en grande difficulté dans ce dossier puisque si leur appel n’aboutit pas, les Barcelonais verraient leur prodige s’en aller gratuitement au terme de la saison.

Une situation qui a alerté le PSG, mais pas seulement. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le Daily Mirror, les dirigeants de Liverpool seraient aussi sur les rangs pour récupérer le milieu de terrain catalan. La possibilité de s’offrir les services d’un talent valorisé à 147 millions d'euros dans le dernier classement du CIES pour zéro euro enchanterait énormément les Reds. Alors que Jude Bellingham semble accorder sa priorité à un transfert au Real Madrid, Liverpool considérerait Gavi comme une parfaite alternative à l’international anglais du Borussia Dortmund.

Outre le club de la Mersey, The Times indique que Pep Guardiola suivrait aussi l’évolution de la situation du coéquipier de Robert Lewandowski. Avec le possible départ de Bernardo Silva et l’âge avancé de Kevin De Bruyne (31 ans), le manager de Manchester City verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un talent comme Gavi à Manchester City. Le PSG sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.