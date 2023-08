Alors que l'OM réalise un mercato plutôt ambitieux cet été, les Marseillais aimeraient conclure les ventes de Cengiz Under et de Ruslan Malinovskyi.

Durant ce mercato estival, l'OM s'est bien renforcé en attaque, et a recruté plusieurs joueurs capables de hisser le niveau de jeu des Olympiens cette saison. C'est notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé libre en provenance de Chelsea, et qui aspire à une place de titulaire indiscutable dans l'effectif olympien cette saison. Pour permettre cela, l'Olympique de Marseille doit se séparer de plusieurs joueurs offensifs, à commencer par Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi.

Ces derniers jours, les deux joueurs sont annoncés sur le départ. Bien que Cengiz Under était dans le groupe de l'OM face au Panathinaikos, le milieu offensif turc ne devrait néanmoins pas s'éterniser à Marseille, puisqu'il devrait rentrer au pays. Même chose pour Ruslan Malinovskyi, qui dispose de plusieurs portes de sortie durant ce mercato estival, notamment le Torino et le Besiktas, qui voudraient attirer l'attaquant ukrainien, qui n'a jamais vraiment su s'imposer dans le sud de la France.

Les deux joueurs plaisent en Turquie

Les deux joueurs marseillais pourraient se retrouver en Turquie la saison prochaine. En effet, Fenerbahçe aimerait boucler le transfert de Cengiz Under au plus vite, alors que les négociations traînent en longueur pour l'ancien milieu offensif de l'AS Rome. Jusqu'à maintenant, le club ne s'est pas aligné sur les demandes des dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui ne veulent pas brader leur joueur.

En ce qui concerne Ruslan Malinovskyi, le joueur dispose de deux options. Un retour en Italie, au Torino, serait la priorité du joueur, mais la formation turinoise ne répond pas aux exigences de l'OM pour récupérer l'Ukrainien. En effet, Pablo Longoria voudrait conclure l'opération sous la forme d'un prêt payant d'1,5 million d'euros, assorti d'une option d'achat de 7,5 millions d'euros. Le Besiktas fait également le pressing pour l'attaquant, mais ce dernier n'est pas très emballé à l'idée de rejoindre la Turquie.