Trois jours après la défaite en Grèce, l'OM retrouve la Ligue 1 avec la réception du Stade de Reims. Découvrez la compo probable.

OM-Reims : Marseille doit réagir devant son public

Samedi après-midi, l'OM retrouve la Ligue 1 avec la réception du Stade de Reims dans un Vélodrome à guichets fermés. Battu par le Panathinaïkos trois jours plus tôt lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions 1-0, Marcelino et son équipe sont dans l'obligation de réagir, et de proposer une bien meilleure prestation dans le contenu. En face, le Stade de Reims ne viendra pas pour faire de la figuration, et Will Still est déterminé à ramener quelques chose de ce périlleux déplacement.

"On y va pour essayer de faire un très gros match. On a senti une énorme intensité et de la qualité cette semaine à l’entraînement. Tu sens que tout le monde a faim et envie de retrouver ce pourquoi on fait ce métier. Aller à Marseille un premier jour de championnat, c’est toujours particulier. On sait que ça va être compliqué mais ça rend le truc encore plus alléchant." L'OM est donc prévenu, les Rémois ne feront aucun cadeau samedi au Vélodrome.

Balerdi Suspendu, Chancel Mbemba devrait faire son retour dans le onze

Nouveau chouchou de Marcelino, Leonardo Balerdi ne sera pas de la partie face au Stade de Reims. Suite à une accumulation de cartons jaunes, le défenseur argentin est suspendu pour cette première journée de Ligue 1. Chancel Mbemba devrait donc logiquement faire son retour dans le onze de départ marseillais, lui qui était sur le banc mercredi soir en Grèce.

Pour le reste, l'équipe devrait fortement ressembler à celle qui s'est inclinée trois jours plus tôt. Un doute existe au milieu de terrain, surtout après la fragilité observée dans ce secteur de jeu face au Panathinaïkos. La présence d'un Mattéo Guendouzi ou d'un Valentin Rongier n'est donc pas à exclure pour répondre à l'impact physique proposé par les hommes de Will Still tout au long de la partie.

La compo probable de l'OM face à Reims :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, S. Gigot, C. Mbemba, R. Lodi

Milieux : I. Sarr, G. Kondogbia, V. Rongier, A. Ounahi

Attaquants : I. Ndiaye, P-E. Aubameyang