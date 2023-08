En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois dimanche pour la 1ère journée de Ligue 1, le RC Lens devra faire avec trois absents.

RC Lens : Franck Haise privé de Saïd, Poreba et El Aynaoui à Brest

Après une dernière saison d'anthologie, le RC Lens s'apprête à retrouver le championnat dimanche. Pour cette première journée de Ligue 1, les Sang et Or ont rendez-vous avec le Stade Brestois sur la pelouse de Francis Le Blé, et comptent bien démarrer la saison de la même façon qu'ils ont terminé la précédente. Toutefois, Franck Haise ne pourra pas compter sur un effectif au complet, et déplore déjà trois absences pour cette affiche, d'après ses dires en conférence de presse ce vendredi.

"Wesley Said sera absent. On le retrouvera la semaine prochaine pour un entraînement individualisé. Poreba a repris l’entraînement individualisé mais il sera encore absent cette semaine. Pour le reste, il y a la suspension de Nel El Aynaoui, qui a pris cinq matches pour quelque chose de très important. Je ne comprends pas comment c'est possible d'écoper d'une telle sanction mais c'est ainsi..."

Le RCL garde des ambitions élevées cette saison

Malgré les départs de Loïs Openda et Seko Fofana, le RCL a effectué un recrutement ambitieux, et cherche toujours un attaquant pour remplacer le buteur belge transféré à Leipzig. En plus du championnat, les Sang et Or vont retrouver la Ligue des Champions cette saison, et n'ont pas l'ntention d'y aller pour faire de la figuration.

Le RC Lens est déterminé à faire un joli parcours en Coupe d'Europe, tout en réalisant une belle saison en Ligue 1, avec l'ambition d'aller chercher une nouvelle qualification en Coupe d'Europe à l'issue de la saison.