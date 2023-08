Dans sa quête d’une doublure pour Jonathan Clauss, la direction de l'OM voit l’une de ses cibles prioritaires opter pour une autre destination.

Mercato OM : Joakim Maehle file à Wolfsburg

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, et son directeur sportif Javier Ribalta réalisent un mercato très ambitieux cet été. Ils sont déjà parvenus à enregistrer l’arrivée de six nouvelles recrues, dont Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Iliman Ndiaye et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Si un nouveau renfort offensif est espéré d’ici la fin du mercato estival, les dirigeants de l’OM travaillent aussi en coulisse pour attirer un nouveau latéral polyvalent, afin d'intensifier la concurrence avec Renan Lodi et Jonathan Clauss.

Pour ce faire, les dirigeants phocéens ont réactivé la piste menant à Joakim Maehle. Recruté par Bergame en 2021 moyennant 13,7 millions d’euros, le défenseur danois a encore deux ans de contrat avec la formation italienne. Mais tout indique qu’il quittera la Serie A durant ce mercato estival. L’OM s’est alors positionné en vue de l’attirer dans ces filets. Sauf que les Marseillais enregistrent une grosse désillusion sur cette piste défensive. Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano assure en effet que c’est Wolfsburg qui est finalement parvenu à rafler la mise dans ce dossier.

Pablo Longoria devra se tourner vers d'autres cibles

Le club allemand a scellé un accord total avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de Joakim Mæhle à hauteur d’un montant compris entre 11 et 12 millions d’euros. Les différentes parties seraient en train de finaliser les derniers détails du transfert. Le joueur de 26 ans est même actuellement en Allemagne afin de passer sa visite médicale. Une fois cette étape franchie, il s’engagera officiellement avec Wolfsburg.

L'Olympique de Marseille va donc devoir se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son flanc droit. Cela ne devrait pas poser de problème, car Pablo Longoria a montré depuis le début du mercato qu'il ne manquait pas d'imagination et de contacts. Le temps commence cependant à presser, d'autant plus que l'OM espère boucler quelques ventes avant de poursuivre son recrutement de grande envergure.