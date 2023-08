Invité à quitter l'OM à l'issue de la dernière saison, Dimitri Payet est à la recherche d'un nouveau challenge, mais ne veut pas trahir son dernier club.

Mercato OM : Dimitri Payet ne veut pas rejouer en France

Alors que son contrat à l'OM devait se terminer en juin 2024, Dimitri Payet pensait pouvoir disputer une toute dernière saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Cependant, Pablo Longoria ne comptait pas vraiment sur l'ancien stéphanois et aurait demandé au joueur de résilier son contrat, sous peine de ne pas avoir de temps de jeu durant la saison. Une décision qu'à fini par accepter le Réunionais, non sans émotion, lui qui est très attaché à Marseille, après avoir passé 8 ans au club.

Ainsi, Dimitri Payet doit donc se remettre à la recherche d'un nouveau projet sportif, loin de l'OM, et n'a, pour le moment, pas encore retrouvé de club. Plusieurs clubs de Ligue 1, notamment le Stade Rennais et le FC Nantes semblaient intéressés par le joueur, mais ce dernier n'aurait pas donné suite à ces rumeurs. Téléfoot explique en effet que le joueur ne se verrait pas rejoindre un autre club que l'Olympique de Marseille en Ligue 1, et tente de trouver une porte de sortie vers l'étranger.

4 clubs étrangers s'intéressent à Dimitri Payet

À 36 ans, Dimitri Payet semble pourtant avoir conservé une certaine cote sur le marché des transferts, puisque Saber Desfarges affirme que quatre clubs étrangers voudraient récupérer le milieu offensif cet été. Bien que l'identité des clubs n'ait pas encore été divulguée, on sait que l'Arabie Saoudite, qui réalise un très gros mercato, réfléchissait à l'arrivée de l'international français, il y a plusieurs semaines de cela.

Une arrivée en Arabie Saoudite de Dimitri Payet n'est pas impossible dans les prochaines semaines. Celui qui semblait assez fermé à l'idée, il y a quelques semaines, serait prêt à se laisser séduire par ce nouveau challenge, alors que la Saudi Pro League continue de se renforcer et d'attirer de très grands noms du football européen.