Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, Bradley Barcola pourrait quitter les rangs de l’OL d’ici la fin du mercato estival.

PSG Mercato : Laurent Blanc craint un départ de Bradley Barcola

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s'est exprimé sur la suite du mercato estival. Après avoir cédé à l’offensive du RB Leipzig pour Castello Lukeba contre un chèque de 30 millions d’euros, les dirigeants lyonnais vont devoir batailler pour conserver Bradley Barcola dans leur effectif d’ici la fin du mercato. Mais Laurent Blanc craint sérieusement que les difficultés économiques du club ne poussent John Textor et les Gones à craquer finalement pour le milieu offensif de 20 ans. Surtout que le Paris Saint-Germain insisterait pour l’international espoir français avec une offre à 35 millions d’euros.

« C’est du mercato ça. Oui (c’est une perte sportive, NDLR : le départ de Castello Lukeba). On n’avait pas prévu de perdre des joueurs, mais jusqu’au 31 août, tout le monde est capable de partir. Vous savez les difficultés qu’on a avec la DNCG. On n’avait pas prévu ce départ sportivement parlant. Il est acquis, à nous de nous adapter. D’ici le 31, il peut se passer des choses. On peut aussi récupérer certains joueurs. Mais avec la décision de DNCG, on ne peut vraiment pas faire ce qu’on veut », a expliqué le technicien français devant les journalistes. Cependant, le PSG devra s’attendre à livrer bataille dans ce dossier puisque Manchester City serait aussi intéressé par le profil de Bradley Barcola.

Manchester City est passé à l’action pour recruter Bradley Barcola

En effet, selon les renseignements obtenus par Gianluigi Longari, Manchester City aurait entamé des négociations avec l’Olympique Lyonnais ces derniers jours pour Bradley Barcola. « Barcola est l’une des cibles de City », assure le journaliste de TV Dello Sport. Autant dire que le Paris SG va devoir se montrer très convaincant pour rafler la mise dans ce dossier, alors que Luis Enrique s’est déjà entretenu avec le prodige lyonnais. De son côté, l’OL, qui n’est pas forcément vendeur, pourrait faire monter les enchères et réclamer jusqu’à 50 millions d’euros pour céder Barcola.