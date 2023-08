À moins de trois semaines de la fin du mercato estival, Pablo Longoria, président de l’OM, a bouclé une belle opération financière pour le club phocéen.

Mercato OM : Cengiz Under quitte Marseille pour Fernerbahçe

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le départ de Cengiz Under à Fenerbahce est désormais officiel. Deux années après son arrivée en provenance de l'AS Rome contre un chèque d’environ 9 millions d’euros, Cengiz Under quitte officiellement les rangs de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé le transfert de l'ailier de 26 ans à Fenerbahçe. L’international turc fait donc son retour dans son pays, alors qu’il n’entre pas dans les plans de Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM.

« Merci Cengiz Under. Notre ailier turc est transféré au Fenerbahçe SK. Bonne continuation Cengiz », a simplement lancé le marseillais sur son compte Twitter. L’ancien milieu offensif de Leicester City s'est engagé pour quatre années, soit jusqu'en juin 2027, avec la formation stambouliote. Six ans après avoir quitté İstanbul Başakşehir, Cengiz Under va retrouver ses terres natales et tenter de décrocher le titre avec le Fenerbahçe, vice-champion de Süperlig derrière Galatasaray et qui n'a plus été champion depuis 2014.

Après le bref communiqué du club, l’ancien partenaire de Dimitri Payet a fait ses adieux aux supporters phocéens sur les réseaux sociaux. « C’était ma fierté d'être un Olympien. Tous les footballeurs rêvent jouer au Vélodrome et devant vous. Je pars d'ici aujourd'hui avec l'un de mes rêves devenu réalité. Merci à vous tous », a écrit Under. Pablo Longoria et le dernier 3e de Ligue 1 vont encaisser 15 millions d'euros dans ce deal.