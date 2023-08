Tandis que l'OM reçoit le Panathinaikos ce mardi, dans le cadre des barrages de Ligue des Champions, une bonne nouvelle est tombée pour Marcelino.

OM-Panathinaikos : Le club grec n'aura pas de supporters au Vélodrome

Comme pour les supporters de l'OM lors du match aller, les supporters du Panathinaikos devront suivre le match du club grec devant leur télévision. En effet, ces derniers sont interdits de déplacement au Vélodrome pour le match, jugé trop risqué par les autorités françaises. La décision a donc été prise d'interdire aux fans de Panathinaikos de venir en France, et plus particulièrement à Marseille. Une mauvaise nouvelle pour le spectacle en tribunes, mais une bonne nouvelle pour Marcelino et l'Olympique de Marseille.

Dans cet arrêté préfectoral, on peut lire les indications suivantes. "Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Panathinaïkos ou se comportant comme tel, est interdit entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français d’une part, et la commune de Marseille, d’autre part." Le message est on ne peut plus clair, le Vélodrome sera donc entièrement acquis à la cause des hommes de Marcelino.

Marcelino n'a pas le droit à l'erreur mardi soir

De son côté, l'OM va avoir besoin de ses supporters. Après s'être imposé lors de la première journée de Ligue 1 contre le Stade de Reims (2-1), les joueurs entraînés par Marcelino vont jouer, ce mardi, l'un des matchs les plus importants de leur saison, à domicile qui plus est. Pour ce faire, l'Olympique de Marseille pourra compter sur le retour en forme de Vitinha, qui a réalisé une belle prestation en ouverture de la saison de Ligue 1.

Cependant, les Olympiens seront privés de quelques éléments, à commencer par Geoffrey Kondogbia, exclu lors du match aller. Marcelino devra donc trouver une alternative pour son milieu de terrain. Devant, les différentes recrues doivent mettre en place des automatismes, en témoigne l'entrée en jeu un peu délicate de Pierre-Emerick Aubameyang, remplaçant contre le Stade de Reims.