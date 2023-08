Suite au départ de Cengiz Ünder, l’OM s’active pour trouver son digne successeur. Un nouvel attaquant a été proposé aux dirigeants marseillais.

Mercato OM : Luis Sinisterra proposé à Marseille

Au lendemain de sa victoire face au Stade de Reims (2-1) lors de la première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a officialisé un départ en attaque. Cengiz Ünder a été transféré au Fenerbahçe pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. L’OM réalise ainsi une belle plus-value sur un joueur acquis à 8 millions d’euros en juillet 2021 en provenance de l’AS Rome. Toutefois, son départ laisse un vide en attaque qu’il faudra rapidement combler. D’autant plus que Ruslan Malinovskyi est, lui aussi, proche de rebondir en Turquie.

Le Besiktas poursuit les négociations afin de boucler sa signature le plus rapidement possible. Face à cette situation, l’OM se retrouve dans l’obligation d’attirer un nouveau renfort offensif cet été. D’ailleurs, une piste inattendue est déjà explorée par les dirigeants phocéens. Le compte Twitter Massilia 1978 révèle en effet que les agents de Luis Sinisterra ont récemment proposé le joueur de 24 ans à Marseille en vue d’un éventuel transfert. L’international colombien, capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque, est une cible de longue date de l’OM.

Luis Sinisterra enclin à un départ de Leeds United

Les Phocéens avaient déjà tenté de le recruter l’été dernier lorsqu’il évoluait encore à Feyenoord. Courtisé par l’Olympique de Marseille, le jeune ailier gauche avait finalement fait le choix de rejoindre Leeds United, où les choses ne sont pas déroulées comme il l’espérait. La relégation du club britannique en Championship au terme de la saison dernière inciterait alors Luis Sinisterra à envisager un départ lors du mercato estival afin de poursuivre son développement au plus haut niveau. Un transfert à Marseille semble être une option très attrayante pour le jeune joueur.

Reste à savoir si la direction de l’OM répondra favorablement à la proposition. Pour le moment, le président Pablo Longoria et son équipe devront rapidement prendre des décisions pour renforcer le secteur offensif et maintenir le dynamisme de l’OM après un début de saison prometteur en championnat. La piste menant à Luis Sinisterra offre une opportunité intéressante pour l'OM d'ajouter du talent et de la profondeur à son effectif offensif en vue des défis à venir. Mais les dirigeants phocéens préfèrent pour l’instant concentrer leurs efforts sur le dossier Wilson Isidor.