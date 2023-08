À la recherche d'un milieu défensif sur demande de Laurent Blanc, Matthieu Louis-Jean est allé superviser deux joueurs en Espagne.

Mercato OL : William Carvalho et Guido Rodriguez supervisés

C'est un poste que Laurent Blanc a identifié comme une priorité depuis son arrivée à l'OL. Le technicien cévenol attend l'arrivée d'un numéro 6 à l'OL, avec des critères bien précis. Soucieux de rajouter de l'impact physique et de la taille au milieu, le coach lyonnais a demandé à sa cellule de recrutement de trouver son profil parfait, lui qui ne considère pas Ainsley Maitland-Niles comme capable d'évoluer à ce poste, et Skelly Alvero encore trop jeune.

Pour satisfaire la demande de son entraîneur, Matthieu Louis-Jean, nouveau directeur de la cellule de recrutement, s'est envolé ce week-end en Espagne pour trouver son bonheur. L'ancien marseillais a deux joueurs bien précis en tête : Guido Rodriguez et William Carvalho. Les deux éléments évoluent au Betis Séville, club rival du FC Séville. Une information révélée par Hugo Guillemet du journal L'Équipe. L'arrivée de l'un de ces deux joueurs pourrait remettre en cause l'avenir de Johann Lepenant dans l'équipe.

Le Betis Séville dur en affaire ?

Pieds et poings liés par la DNCG, l'OL va devoir se montrer intelligent, car le Betis Séville ne cèdera pas si facilement. La bonne entente entre les deux clubs, favorisée par le transfert de Nabil Fekir, ne suffira pas à faire plier les Andalous. Si les Gones se montrent plus confiants pour William Carvalho, qui pourrait quitter Séville sous la forme d'un prêt, la tâche s'annonce bien plus compliquée pour son coéquipier argentin. Les Espagnols demandent entre 8 et 10 millions d'euros pour s'attacher ses services, soit presque la totalité du budget lyonnais.

Un véritable casse-tête pour le chef du mercato lyonnais, d'autant plus au regard des profils. Le plus compatible sous la volonté de Laurent Blanc étant Guido Rodriguez, William Carvalho n'ayant pas grand chose du 6 traditionnel recherché par le Cévenol. L'OL doit également recruter un ailier droit avant la fin du mercato, soit deux joueurs pour un budget total de 9 millions d'euros.