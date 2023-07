L’ OL tient sa deuxième recrue estivale. Le renfort de Lyon est un jeune milieu de terrain transféré du FC Sochaux-Montbéliard.

Mercato OL : Skelly Alvero signe à Lyon jusqu'en 2028

Trois semaines après l’arrivée du prometteur Mahamadou Diawara à l’ OL, le club rhodanien a officialisé une deuxième signature ce mercredi 5 juillet. Skelly Alvero rejoint l’Olympique Lyonnais. Il a signé un contrat d'une longue durée, soit de 5 saisons. Le milieu de terrain en provenance du FC Sochaux s’est donc lié aux Gones jusqu’en jusqu’au 30 juin 2028. Selon les informations de l’ OL, le transfert du joueur de 21 ans s’élève à 4 M€, auxquels pourra s’ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir réussi à conclure l’arrivée de Skelly Alvero, auteur de 33 matchs avec Sochaux la saison dernière et très sollicité durant les premières semaines du mercato. Il vient ainsi renforcer le secteur du milieu de terrain, à la demande de Laurent Blanc, avec un profil différent et complémentaire », a commenté Lyon.

Mercato : Skelly Alvero nourrit de grandes ambitions avec l'OL

L’imposant (2,02m) et puissant milieu de terrain a également réagi à son transfert à l’ OL. Il est heureux de rejoindre l'équipe de Laurent Blanc. « L'OL est le club qui m'a fait aimer le foot. Je suis très heureux de le rejoindre et impatient de jouer avec mes nouveaux coéquipiers. L’Olympique Lyonnais est un grand club ambitieux et j’espère pouvoir l’amener le plus haut possible. Je veux travailler, l’objectif est le même, peu importe mon temps de jeu. J’attendrai mon heure », déclaré Skelly Alvero, tout en décrivant son profil : « Je suis plutôt polyvalent et capable de faire beaucoup de choses différentes sur le terrain. »