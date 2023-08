Une recrue, précisément un milieu de terrain, a signé au Stade Rennais FC. Il s’agit du cinquième renfort du club breton, cet été.

Stade Rennais Mercato : Nemanja Matic signe au SRFC pour 2 saisons

Le Stade Rennais FC tient sa cinquième recrue estivale, Nemanja Matic (36 ans). Annoncée depuis plusieurs semaines, son arrivée avait été retardée en raison des négociations tendues avec l’AS Rome. Finalement, les parties sont tombées d’accord sur une indemnité de transfert estimée à 2 millions d’euros par Transfermarkt. Le milieu défensif a signé un contrat de deux saisons avec le SRFC, soit jusqu’en juin 2025.

Ancien joueur de Chelsea (2009-2011 et 2014-2017), du Benfica Lisbonne (2011-2014), de Manchester United (2017-2022) et évidemment de la Roma (2022-2023), Nemanja Matic débarque dans l'équipe de Bruno Genesio avec son expérience exceptionnelle du haut niveau. « Ce milieu de terrain complet a donc décidé de rejoindre l’équipe de Bruno Genesio, convaincu par les ambitions rennaises », a commenté le club d’Ille-et-Vilaine.

L’imposant milieu de terrain (1,94 m) ne cache pas sa joie de découvrir le championnat de France. Il justifie son choix. « Je me sens le bienvenu ici. J’ai été très bien accueilli. Le projet qui m'a été proposé m'a plu dès les premiers échanges. Je sais qu'il y a des joueurs de talent dans l'effectif, j'ai hâte de commencer », a-t-il déclaré.

Le Stade Rennais s'enflamme déjà pour Nemanja Matic

Olivier Cloarec, président exécutif et Directeur général du club rennais, s’enflamme déjà pour l'international serbe (48 sélections) : « Un joueur de classe mondiale nous rejoint. C’est une arrivée qui confirme l’attractivité du Stade Rennais F.C et son ambition. Nemanja est un milieu de terrain de référence à son poste. »

Florian Maurice, Directeur technique, n’est pas moins enthousiaste. Il a déclaré : « Je suis très satisfait d’accueillir Nemanja Matic dans notre effectif. Nous échangeons avec lui depuis plus d’un mois. C’est le profil que l’on cherchait pour accompagner l’équipe dans sa progression. Il a joué dans les plus grands clubs européens et son expérience est incroyable. »