L’OL devrait encore trainer un attaquant comme un boulet au pied. Alors qu’il était annoncé proche de Montpellier HSC, la piste se serait refroidie.

Mercato OL : Tino Kadewere s’éloigne du Montpellier HSC

L’OL a perdu son premier match de Ligue 1, dimanche. Les Gones se sont inclinés devant la RC Strasbourg au stade de la Meinau (2-1). Tino Kadewere était dans ale groupe de l’Olympique Lyonnais, mais il n’a pas joué la moindre minute. Ne rentrant pas dans les plans de Laurent Blanc, il est resté sur le banc de touche. L’entraineur de Lyon ne compte pas sur lui et la direction du club cherche à le transférer. Le Zimbabwéen, entré dans sa dernière année de contrat, est évalué à 4 millions d'euros. Le Montpellier HSC est parmi les clubs intéressés par son profil pour prendre la place d’Elye Wahi, en instance de transfert.

Cependant, le club pailladin ne semble plus trop intéressé par l’arrivée de Tino Kadewere à La Mosson. Il y aurait eu un revirement de situation comme l’explique Allez Paillade. « Les discussions s’étaient accélérées ces dernières semaines pour une possible arrivée du joueur de 27 ans au MHSC, mais tout s’est fortement refroidi sur ce dossier. Et une arrivée du joueur à Montpellier est peu probable ».

Der Zakarian n'est pas totalement convaincu par le profil de Kadewere

Mais pour quelles raisons le club héraultais a-t-il fait marche arrière. La source croit savoir qu’il en existe trois. Premièrement, parce que le coach paladin, « Michel Der Zakarian, n’est pas totalement convaincu » par le profil de Tino Kadewere. Deuxièmement, ce dernier aurait perdu patience. « Il ne serait plus vraiment intéressé à l’idée de rejoindre l’Hérault cet été », estimant que son transfert met trop de temps à se décanter, notamment à cause du départ d’Elye Wahi qui traine depuis, d’après le média spécialisé.

La troisième raison est que l’OL est en passe de boucler le transfert de Karl Toko-Ekambi. Du coup, il n’est pas exclu que l’attaquant zimbabwéen retrouve du temps de jeu, vu que Lyon ne peut pas se renforcer comme il le souhaite, en raison de la sanction de la DNCG. En conclusion, le média indique que la piste Tino Kadewere à Montpellier « est très froide, mais pas abandonnée pour autant ! »