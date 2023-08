Il repart comme il est arrivé. Plus grosse acquisition du PSG avec un transfert à 222M€, Neymar quitte le PSG comme la plus grosse vente des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Neymar quitte Paris pour l’Arabie saoudite

Après plusieurs jours d'attente, le transfert de Neymar est enfin officiel. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 31 ans quitte le Paris Saint-Germain pour s'engager avec Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le club de la capitale française a annoncé le départ de la star brésilienne ce mardi soir. Recruté par le club saoudien d'Al-Hilal, l'ancien partenaire de Lionel Messi évoluera désormais en Saudi Pro League durant les deux prochaines saisons. Au travers d'un long communiqué publié sur son site officiel, le PSG a tenu à remercier Neymar.

« Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club. Le Paris Saint-Germain remercie Neymar, une légende du Club », écrit le Paris SG. Un transfert également officialisé par Al-Hilal. Le montant du transfert avoisinerait les 100 millions d’euros, ce qui représente la plus grosse vente de l'histoire du PSG.

Les mots forts de Nasser Al-Khelaïfi pour Neymar

Après l’annonce du départ de Neymar, le président du Paris Saint-Germain a eu des mots très forts à l’endroit du génie brésilien. Dans un long communiqué, Nasser Al-Khelaïfi a rendu un vibrant hommage à l’enfant de Moi Das Cruzes.

« Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure », a déclaré Al-Khelaïfi. Pour rappel, le compatriote de Marquinhos a inscrit 118 buts et livré 77 passes décisives en 173 rencontres toutes compétitions confondues en six saisons.