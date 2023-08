Très actif sur le marché des transferts depuis le début de l'été, l'OM pourrait encore se renforcer en validant la signature de l'attaquant Wilson Isidor.

Mercato OM : Un accord existe entre Marseille et Wilson Isidor

Depuis l'entame du mercato estival, l'OM a massivement renforcé son secteur offensif, avec plusieurs recrues de talent. Cependant, les Marseillais ne devraient pas s'arrêter là, et pourraient voir débarquer Wilson Isidor très prochainement. Pisté par le club phocéen depuis plusieurs semaines, l'attaquant français du Lokomotiv Moscou serait tout proche d'un retour en Ligue 1, lui qui a quitté l'AS Monaco il y a un an et demi à peine.

En effet, le quotidien L'Équipe affirme que l'OM a très bien avancé dans ce dossier. Pablo Longoria aurait déjà négocié un contrat avec le joueur de 22 ans, et il ne manque plus que l'accord du club russe afin de laisser partir le joueur formé au Stade Rennais. Cependant, les Olympiens semblent attendre des départs avant de boucler cette transaction, alors que Ruslan Malinovskyi est plus que jamais sur le départ, et que Cengiz Under vient tout juste de quitter le club.

L'OM doit encore trouver un accord avec le Lokomotiv Moscou

Si tout semble boucler avant l'attaquant français expatrié en Russie, l'OM doit désormais satisfaire les exigences du Lokomotiv Moscou, qui n'entend pas brader Wilson Isidor. Les dirigeants du club moscovite espèrent récupérer entre 6 et 7 millions d'euros dans la vente du joueur, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 24 rencontres la saison passée.

De plus, Wilson Isidor pourrait ne pas être la seule arrivée dans ces prochaines semaines à l'OM. Toujours selon le quotidien sportif, les dirigeants phocéens explorent les pistes pour l'arrivée d'un latéral polyvalent supplémentaire, capable de mettre en concurrence Jonathan Clauss, voire Renan Lodi. Pour le moment, aucun nom n'a filtré pour ce poste.