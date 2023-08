L’élimination de l’OM aura sans doute des conséquences sur la suite du mercato estival. Un milieu de terrain est poussé vers la sortie.

L’élimination en Ligue des Champions, une perte significative pour l’OM

L'élimination prématurée de l'Olympique de Marseille lors du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions a des répercussions bien au-delà du terrain et compromet l'avenir Mattéo Guendouzi. Alors que le président de l'OM, Pablo Longoria, tente de minimiser l'impact financier de cette défaite, les chiffres racontent une version différente, avec des pertes financières significatives auxquelles le club phocéen devra faire face.

En effet, l’UEFA alloue une somme de 15,4 millions d'euros à chaque équipe participant à la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et ce n'est qu'une partie du tableau financier. Des montants supplémentaires compris entre 8 et 10 millions d'euros, basés sur les coefficients des clubs, étaient aussi prévus pour l'OM. De plus, cette manne financière ne comprend pas la redistribution des droits TV.

À ce titre, le PSG et le RC Lens peuvent se réjouir de l’élimination de l’OM puisqu’ils se partageront un chèque plus important. 55% pour le champion de France et 45% pour le club lensois. Ce partage aurait dû être de 45% pour Paris, 35% pour Lens et 20% pour l’OM en cas de qualification. Mais le club phocéen a finalement subi une grosse désillusion dans la compétition. La direction marseillaise doit donc faire face à une perte estimée entre 17 et 19 millions d'euros, selon RMC Sport.

Mercato OM : Le départ de Mattéo Guendouzi se profile

Cette somme considérable met en évidence la nécessité pour le club entraîné par Marcelino de trouver des solutions pour rétablir l'équilibre financier après avoir investi massivement durant cette période estivale. Dans ce contexte, les ventes de joueurs semblent être la stratégie privilégiée par la direction de l'OM. En plus du transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros, d’autres départs sont attendus. C’est dans ce sens que Mattéo Guendouzi se retrouve ainsi sur la liste des potentiels transferts.

Impliqué dans le penalty concédé en fin de match contre le Panathinaïkos, le milieu de terrain français a également manqué sa propre tentative, illustrant une soirée difficile pour un joueur qui n’est pas certain de poursuivre son aventure à Marseille. Selon La Minute OM, les dirigeants phocéens seraient prêts à se séparer de Mattéo Guendouzi, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Reste à savoir quel club passera à l’offensive pour sa signature. Pour le moment, la Lazio Rome, l’AC Milan, Galatasaray et d’autres clubs de Premier League restent à l’affût pour son éventuel transfert.