Comme cela a été officialisé, Cengiz Under n'est plus un joueur de l'OM et a rejoint son nouveau club, le Fenerbahce, contre environ 15 millions d'euros.

Mercato OM : Marseille ne touchera pas 15 millions d'euros pour Cengiz Under

Ces derniers jours, les médias sont unanimes, l'OM a conclu la vente de Cengiz Under au Fenerbahce contre 15 millions d'euros. Une belle somme pour le joueur turc, qui avait été recruté en 2022 contre moins de 9 millions d'euros par l'Olympique de Marseille. Dans ce dossier, Pablo Longoria réalise donc une plus-value intéressante, mais devrait toucher un peu moins d'argent que prévu avec cette vente.

En effet, le média italien Il Tempo a lâché une information qui ne va pas réjouir les supporters de l'OM. Au moment de l'achat de Cengiz Under à l'AS Roma, en 2022, le club romain et les dirigeants marseillais se sont entendus pour mettre en plus un pourcentage à la revente. Une clause qui devrait priver les Phocéens d'une partie du butin récolté avec la vente de l'international turc (49 sélections, 16 buts).

L'OM doit reverser 3 millions d'euros à l'AS Roma

Ce genre d'opération est assez courante dans le football, et cela permet à un club de limiter la casse si un joueur explose après avoir été venu. Dans ce cas précis, et toujours selon la même source, ce pourcentage à la revente serait de 20%. L'Olympique de Marseille va donc devoir verser 3 millions d'euros à l'AS Roma dans le cadre du transfert de Cengiz Under au Fenerbahce, comme cela avait été établi dans le contrat entre les deux clubs au moment de l'achat du Turc.

Au final, l'OM devrait toutefois récupérer environ 12 millions d'euros, soit une plus-value d'un peu plus de 3 millions d'euros pour le transfert de Cengiz Under. L'occasion de faire entrer des liquidités avant de pouvoir enregistré la vente de Ruslan Malinovskyi, qui pourrait rapporter près de 13 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. De quoi investir sur le marché des transferts.