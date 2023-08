Une offre précise de l’ASSE pour un défenseur est confirmée. La réponse du club du joueur convoité par les Stéphanois est également tombée.

Mercato : L'ASSE a proposé 750 000 € au SC Cambuur pour Alex Bangura

L’ASSE tente de recruter Alex Bangura (24 ans) ces dernières semaines, avant la fermeture du marché des transferts. Informé de l’intérêt des Stéphanois et d’autres clubs, le défenseur du SC Cambuur avait répondu, dans des propos rapportés par le média Omropfryslan : « J’ai déjà exprimé ma préférence pour l'Angleterre, tout le monde le sait ». Cependant, il avait été calmé par le directeur technique du club néerlandais, Etiënne Reijnen : « Alex aimerait aller jouer plus haut, mais tout doit être parfait. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Il est donc toujours notre joueur ».

L’arrière latéral gauche est sous contrat aux Pays-Bas jusqu’a fin juin 2024. Et Saint-Etienne veut saisir l’opportunité pour racheter sa dernière année de bail. Pour ce faire, la direction du club ligérien a fait une offre à son homologue de Leeuwarden. Cette proposition est dévoilée par Sky Sports. D’après la source, l’ASSE a formulé une offre estimée à 645 000 Livres Sterling, soit plus de 750 000 euros au club néerlandais. Le défenseur est évalué à 900 000 € par le site spécialisé Transfermarkt.

Mercato : L'offre de Saint-Etienne pour Alex Bangura rejetée

Et la réponse du SC Cambuur est tombée dans la foulée. Les néerlandais ont repoussé cette dernière proposition en date des Verts pour Alex Bangura. Ils sont désormais en attente d’une offre plus intéressante. Et si l’on se fie aux informations du média Britannique, deux clubs concurrents de l'ASSE : Preston North End et Swansea City s'apprêteraient à faire leurs propositions au club de deuxième division néerlandaise. Pour rappel, l'international Sierra-Leonais (5 sélections) est visé pour prendre la place de Niels Nkounkou, en instance de transfert.