Mercato OM : Mattéo Guendouzi en grande difficulté à Marseille

L’élimination de l'Olympique de Marseille face au Panathinaïkos lors du 3e tour qualificatif de Ligue des Champions restera sans doute gravée dans la mémoire de Mattéo Guendouzi, qui a connu une série de mésaventures. Entré en jeu en seconde période de la rencontre, le milieu de terrain a d'abord été victime d’une faute dans la surface qui n’a pas été sifflée en sa faveur.

Ensuite, dans les derniers instants du match, l’international français a commis une faute de main qui a offert un penalty au Panathinaïkos, permettant aux Grecs de réduire le score à 2-1. Ce but a entraîné des prolongations et a conduit les deux équipes à la séance de tirs au but. Et là encore, Mattéo Guendouzi, premier tireur de l’OM, fut le seul joueur à louper sa tentative. Une soirée très difficile à digérer pour le joueur de 24 ans.

Contacté par L’Équipe, l’un de ses proches assure que « Mattéo était très touché. Il a montré de la personnalité, comme d'habitude, pour aller sur le premier tir au but marseillais. Dans un contexte compliqué, il avait vraiment envie de se racheter. Il aurait pu être le héros du soir, c'est passé à un cheveu, ce penalty qu'il a failli obtenir juste avant sa main (90e + 3), cette passe décisive sur le but finalement refusé à Vitinha lors de la prolongation (103e). Mais il y a des soirs comme ça... »

Après la Lazio, l’Inter s’invite dans la bataille

Toutefois, cette soirée noire pourrait être l’une des dernières pour Mattéo Guendouzi à Marseille. Car la direction de l’OM, confrontée à des difficultés économiques, devra réaliser quelques ventes cet été afin de soulager un peu ses finances. En plus de Cengiz Ünder cédé à Fenerbahçe, puis le transfert imminent de Ruslan Malinovskyi au Genoa, d’autres départs sont attendus à Marseille. Mattéo Guendouzi fait notamment partie de cette liste de partants.

Ces dernières semaines, Aston Villa et West Ham se sont renseignés sur sa situation, sans pour autant passer à l’action pour son transfert. La Lazio Rome serait aussi sur les traces de l’ancien joueur d’Arsenal. Un nouveau courtisan et non des moindres vient également de se manifester. L’Équipe indique que l’Inter Milan aurait fait du milieu de terrain de l’OM l’une de ses cibles préférentielles pour étoffer son entrejeu cette saison.

Son profil prometteur plairait beaucoup aux Nerazzurri. Pour le moment, aucune offre concrète n’a été soumise à la direction de l’OM pour Mattéo Guendouzi. Mais les choses risquent de s’accélérer dans les jours à venir. Nul doute qu’en cas d’offre, le président de l’OM, Pablo Longoria, ne devrait pas se montrer trop exigeant pour son transfert. Les jours à venir permettront sans doute d’apporter des éléments nouveaux à ce dossier.