Alors que son prêt au Genoa semble quasiment bouclé, le milieu de terrain Ruslan Malinovskyi aurait finalement une autre destination en tête.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi vers un retour à l’Atalanta

En matière de mercato, il faut toujours rester prudent, car un rebondissement peut subvenir à tout moment. D’ailleurs, le Genoa est peut-être en train de l’apprendre à ses dépens. En quête d’un nouveau milieu offensif, le club, qui fait son retour en Serie A cette saison, a jeté son dévolu sur Ruslan Malinovskyi, qui vit sans doute ses derniers jours à l’Olympique de Marseille.

Écarté du groupe de l’OM par Marcelino depuis le début de la saison, l’international ukrainien a bien compris qu’il doit faire ses valises durant ce mercato estival afin de retrouver plus de temps sous d’autres cieux. Si le Torino, Bologne et Besiktas ont entamé des discussions pour le recruter, c’est bien le Genoa qui se montre le plus actif dans les démarches. Ces dernières heures, la presse italienne évoquait même un accord total entre le club italien et l’OM pour un prêt de Ruslan Malinovskyi, assorti d’une option d’achat dont les détails restent flous.

Toutefois, un nouveau rebondissement vient compromettre l’aboutissement de ce deal. L’Équipe assure en effet que le principal concerné a une préférence pour son prochain club : il rêve de retourner dans son ancien club, l’Atalanta Bergame, où il a connu le succès par le passé. En dépit de l’urgence du Genoa, Ruslan Malinovskyi serait même prêt à patienter jusqu’aux derniers jours du mercato pour retrouver les rangs de l’Atalanta Bergame.

Plusieurs obstacles se dressent pour son retour

Pourtant, cette aspiration du joueur de 30 ans se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Le quotidien sportif précise que l’OM semble peu enclin à prêter son milieu offensif ukrainien à l'Atalanta, et les négociations passées entre les deux clubs n'ont pas été des plus conciliantes, comme en témoigne le récent dossier de Joakim Maehle. Alors que l’Olympique de Marseille souhaitait impérativement s’attacher les services du latéral droit danois, les dirigeants de l'Atalanta l’ont finalement transféré cet été à Wolfsburg malgré les intentions marseillaises.

En outre, les relations restent tendues entre Ruslan Malinovskyi et l'entraîneur Gian Piero Gasperini depuis son départ en janvier dernier. Ces facteurs cumulés rendent son éventuel retour à l'Atalanta Bergame tout sauf évident. Raison pour laquelle un autre prétendant, l’AC Monza, reste en embuscade pour sa signature.