Le groupe de l’ASSE contre Quevilly est dévoilé. Une petite surprise est à remarquer, en plus de la présence de Niels Nkounkou, déjà annoncée.

ASSE : Wadji et Moueffek absents contre Quevilly

Comme annoncé par Laurent Batlles, l’ASSE ne pourra pas compter sur deux joueurs pour la 3e journée de Ligue 2, samedi à 19h face à l’US Quevilly. Ibrahima Wadji et Aïmen Moueffek ne sont naturellement pas dans le groupe de 18 joueurs retenus par Laurent Batlles pour la réception du club normand à Geoffroy-Guichard.

Touché tous les deux lors du dernier match à Rodez, l’avant-centre et le milieu de terrain sont forfaits. La durée d’indisponibilité du Sénégalais est de quatre semaines minimum. Attendu à Saint-Etienne cette semaine, Mahmoud Bentayg est toujours au Maroc en attente de son visa pour rallier la France. Il ne figure évidemment pas dans le groupe stéphanois. Tout comme Stéphane Diarra (ailier droit) dont le prêt à Saint-Etienne devrait être officialisé ce vendredi.

Niels Nkounkou et Karim Cissé titulaires

En revanche, Laurent Batlles peut compter sur Niels Nkounkou. Absent lors des deux premières journées du championnat, il va prendre sa place dans le onze de départ des Verts. Son entraîneur compte sur lui dans son couloir gauche où son absence s’est fait ressentir lors des deux défaites de l’ASSE contre Grenoble (0-1) et Rodez (2-1). « Niels Nkounkou souhaite jouer. Forcément, ça change des choses, car c’est un joueur qui connaît ce poste de piston gauche. À nous, à lui, de faire ce qu’il faut pour qu’il puisse faire un bon match », avait déclaré le technicien stéphanois en conférence de presse d’avant-match.

Remplaçant à Rodez, en raison du virus dont il a souffert, le capitaine Anthony Briançon devrait retrouver sa place dans une défense à trois, et deux pistons. En l’absence d'Ibrahima Wadji, Laurent Batlles devrait aligner le jeune Karim Cissé en soutien d’Ibrahim Sissoko en attaque. Il était entré en jeu lors des journées précédentes. La petite surprise dans le groupe stéphanois, c'est la présence de Maxence Rivera. Il intègre le groupe de l'ASSE, car son prêt à Annecy n'a plus été possible. Pour rappel, les deux clubs ont perdu leurs deux premiers matchs et marquent chacun 0 point (-2).

La compo probable de l’ASSE contre Quevilly :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : N. Nkounkou, A. Briançon, D. Batubinsika, L. Petrot, D. Appiah

Milieux : L. Fomba, M. Cafaro, B. Bouchouari

Attaquants : K. Cissé, I. Sissoko

Remplaçants : E. Green, M. Nadé, T. Monconduit, D. Chambost, V. Lobry, M. Rivera, G. Charbonnier