Alors que la saison vient de débuter, et à quelques heures de recevoir l'OGC Nice, Régis Le Bris est revenu sur le mercato estival du FC Lorient.

Mercato FC Lorient : Régis Le Bris espère toujours se renforcer

Alors que les Merlus s'apprêtent à recevoir Nice dans un duel d'équipes ayant fait match nul lors de la J1, le coach Régis Le Bris a fait le point sur la fin de mercato auprès du Telegramme. D'après le technicien breton, le début du mercato s'est déroulé comme sur des roulettes, expliquant que les cibles souhaitées correspondaient à ses attentes. Mais tout n'est pas fini. Lorient doit simplement temporiser, et attendre certains départs, pour continuer de renforcer l'effectif. Notamment les cas Yohann Cathline et Stéphane Diarra, dont les départs en prêts "correspondaient à la volonté des deux parties" a précisé l'entraineur.

Une fois les finances allégées, Lorient s'attend donc à plusieurs arrivées d'après Régis Le Bris. "Une fois les départs actéss on pourra regarder ce qu'on peut faire, sur les quelques postes où on pourrait se renforcer." Mais les besoins ne sont pas clairement établis. "Les imprévus du mercato font qu'on peut basculer entre un buteur, un ailier, un joueur plutot d'axe... il ne faut juste pas se précipiter, et naviguer clairement."

Deux jeunes partis en prêt

Concernant Stéphane Diarra et Yohann Catlhine, leur situation s'est éclairci ces derniers jours. Le premier a trouvé un point de chute à Saint-Etienne, où il passera toute la saison en prêt. Même situation pour son coéquipier qui s'est envolé pour Almere City, tout juste promu en D1 néerlandaise.

À l'instar d'Adil Aouchiche, qui n'arrive pas à trouver chaussure à son pied. L'ancien stéphanois n'a pas réussi à s'intégrer dans l'effectif lorientais, et cherche à partir en prêt. Sa situation pourrait s'améliorer ces prochains jours, mais pour l'heure, personne ne semble intéressé par ses services.