En attendant de trouver un accord pour le transfert de Mattéo Guendouzi, le président de l’OM, Pablo Longoria, se rapproche d’un nouveau coup sur le marché.

Mercato OM : Pablo Longoria arrache un accord à Nadiem Amiri

Après avoir enregistré les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ruben Blanco, l’Olympique de Marseille veut encore renforcer l’effectif de son nouvel entraîneur Marcelino. Ainsi, après avoir dépensé un peu plus de 50 millions d’euros cet été, Pablo Longoria veut encore mettre la main à la poche pour recruter un profil capable de combler le vide que s’apprête à laisser Mattéo Guendouzi, en instance de départ.

Et ce dimanche, le journaliste Florian Plettenberg annonce que l’OM a trouvé un accord verbal avec Nadiem Amiri pour un transfert dans les jours à venir. À un an de la fin de son contrat avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 26 ans veut changer d’air et Pablo Longoria veut en profiter pour l’intégrer au collectif de Marcelino. Désormais, le temps est aux négociations entre les deux clubs et le président marseillais veut tenter une nouvelle prouesse sur ce coup.

Pablo Longoria veut réduire le coût du transfert de Nadiem Amiri

En effet, le spécialiste mercato de Sky Sports Allemagne confirme que le Bayer Leverkusen demande 7 millions d’euros pour libérer Nadiem Amiri de sa dernière année de contrat. Une somme Pablo Longoria ne serait pas disposée à payer. Le président du club français tenterait alors de convaincre les dirigeants de Leverkusen, dont Rudi Voller, l’ancien attaquant marseillais, de revoir à la baisse leur exigence. Rien n’est encore bouclé, mais Florian Plettenberg assure que les négociations se poursuivent entre les deux clubs et l’OM se montre confiant dans ce dossier. L'international allemand étant emballé à l'idée de rejoindre prochainement les rangs de l'équipe de la Canebière.