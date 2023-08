Les clubs sont au courant de la situation de Marco Verratti. Après Al-Ahli, un autre club du Moyen-Orient se positionne sur le milieu de terrain du PSG.

Mercato PSG : Al-Arabi s'intéresse à Marco Verratti

Après Neymar, le PSG va-t-il perdre un autre pilier ? Présent depuis 2012 dans l'effectif francilien, Marco Verratti est également annoncé sur le départ. Une rumeur qui se confirme au fil des jours. Le milieu de terrain italien n'est pas apparu avec le groupe lors des deux premières journées de championnat. Est-ce un choix temporaire ou définitif de la part de l'entraîneur, Luis Enrique ? Nul ne sait. En apparence, Marco Verratti ne semble pas dans ses plans.

Si les supporters de l'Italien seront déçus, ses prétendants peuvent croire à son arrivée. À commencer par Al-Ahli, qui détient un accord avec le joueur selon L'Équipe. L'actuel deuxième de la Saudi Pro League a déjà enrôlé Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Allan Saint-Maximin, Roberto Firmino ou encore Franck Kessié cet été. Après avoir récupéré 90 millions d'euros grâce au transfert de Neymar à Al-Hilal, le PSG pourrait être convaincu par le projet d'Al-Ahli. Toutefois, le club de la capitale pourrait aussi discuter avec Al-Arabi. Le club qatari s'intéresse de près au cas Verratti selon le quotidien sportif.

Avantage Al-Ahli pour le transfert de Marco Verratti

D'après les dernières informations, l'Arabie saoudite serait en pôle pour attirer Marco Verratti. Au vu de son mercato estival, cela semble logique. La Saudi Pro League sera particulièrement intéressante à suivre cette saison, avec l'arrivée de nombreuses stars européennes. On peut citer les transferts de Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly à Al-Hilal, celui de Jordan Henderson à Al-Ettifaq, ou encore la venue de Fabinho, Ngolo Kanté et Karim Benzema à Al-Ittihad.

Ces arrivées ne concernent même pas un tiers du mercato estival saoudien. C'est pourquoi la venue de Marco Verratti à Al-Ahli est loin d'être jugée comme une surprise. De plus, Paris ne semble pas faire d'efforts pour retenir l'international italien. Celui-ci est davantage poussé vers la sortie, malgré une prolongation de contrat (2026) actée en décembre dernier. Était-ce une décision stratégique de Nasser al-Khélaifi, le président du club francilien ? Sans doute pas, puisque les transferts successifs en Arabie saoudite n'avaient pas encore eu lieu. En tout cas, l'avenir du milieu central de 30 ans semble s'écrire loin du PSG.