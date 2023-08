Les spéculations autour d'un accord entre l'OM et Nadiem Amiri du Bayer Leverkusen ont été clarifiées par une récente mise au point de Marseille.

Mercato OM : Un accord entre Marseille et Nadiem Amiri ?

La fin du mercato estival de l'Olympique de Marseille est loin d'être calme. Alors que le club phocéen a déjà accueilli six nouvelles recrues, les spéculations se multiplient autour de nouvelles signatures. Si un attaquant et un latéral droit sont espérés avant la fermeture du marché des transferts, un renfort au milieu de terrain est également recherché en prévision du départ probable de Mattéo Guendouzi. C’est dans cette perspective qu’une éventuelle arrivée de Nadiem Amiri est évoquée à Marseille.

Les dirigeants de l'OM auraient récemment manifesté un vif intérêt pour le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Les négociations seraient même très avancées entre les différentes parties concernées. Selon la presse allemande, un accord de principe aurait déjà été conclu entre l'OM et le joueur de 26 ans. Les Marseillais n’auraient plus qu'à trouver un terrain d’entente avec la direction du Bayer Leverkusen pour finaliser cette opération. Le club allemand attendrait 7 millions d'euros pour céder Nadiem Amiri.

L'Olympique de Marseille dément pour Nadiem Amiri

Cependant, face à cette rumeur grandissante, Pablo Longoria et son équipe ont rapidement réagi afin de faire la lumière sur cette affaire. Contactée par La Provence, la direction de l’Olympique de Marseille a clairement démenti tout intérêt pour le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Cette clarification met donc fin aux rumeurs concernant une éventuelle transaction entre les deux écuries.

De son côté, Nadiem Amiri est toujours lié au Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2026. Et pour le moment, il semblerait que le club phocéen ne soit pas en négociations pour l'acquisition du milieu de terrain allemand. Alors que le mercato entre dans sa phase finale, l'OM se concentre sur les besoins réels de son effectif et sur les signatures qui pourraient renforcer l'équipe entraînée par Marcelino. Les supporters et les observateurs devront attendre pour voir quelles seront les prochaines recrues de Marseille.