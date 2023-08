En grande difficulté à l’Olympique Marseille en ce début de saison, Mattéo Guendouzi a enfin tranché pour sa prochaine destination.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi ouvert à un départ de Marseille

Mattéo Guendouzi a vécu une fin de saison dernière très compliquée à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain tricolore était relégué au rang de remplaçant par Igor Tudor. Ce déclassement progressif ne plaisait guère au joueur de 24 ans. La nomination de Marcelino sur le banc de l’OM durant ce mercato estival était alors l’occasion pour lui de se relancer sous le maillot phocéen. Sauf que les choses ne passent pas comme il l’espérait.

Après quatre matchs officiels toutes compétitions confondues, Mattéo Guendouzi n’est toujours pas parvenu à gagner la confiance de son nouvel entraineur. Pire, sa situation à l’OM se complique de plus en plus. Cette décision sportive reste un signe que le nouvel entraineur ne compte plus vraiment sur lui cette saison. Face à cette situation, Mattéo Guendouzi ne fermerait plus la porte à un départ de l’OM. Il voudrait profiter de cette fenêtre de transfert pour quitter le navire marseillais avec une destination bien précise dans le viseur, celle menant à la Serie A.

Mattéo Guendouzi aimerait rejoindre la Lazio Rome

En effet, selon les informations devoilées par La Repubblica, Mattéo Guendouzi serait disposé à rejoindre la Lazio Rome avant la fermeture du mercato estival, prévu le 1er septembre prochain. Après la Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1, le milieu de terrain de l’OM serait enclin à découvrir le championnat italien avec les Biancocelesti. Le club romain disposerait ainsi d’un sérieux avantage sur la concurrence.

Les dirigeants de la Lazio Rome devront à présent trouver un terrain avec l’OM en vue de boucler sa signature et, c'est là que les choses se compliquent. Car le club présidé par Pablo Longoria ne compte pas brader son joueur pour moins de 20 millions d’euros. L’idée de maintenir Mattéo Guendouzi à Marseille prend aussi de l’ampleur en interne.