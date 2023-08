Alors que Pau Lopez montre déjà des signes de fébrilité en ce début de saison, le président Pablo Longoria prépare une révolution dans les buts de l'OM.

Mercato OM : Hugo Lloris en négociations avec Pablo Longoria ?

Après deux journées de Ligue 1 et une élimination précoce aux tours préliminaires de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille serait déjà à la recherche d’un nouveau gardien de but capable d’envoyer Pau Lopez sur le banc des remplaçants. Dans cette optique, le célèbre influenceur marseillais Mohamed Henni, qui avait notamment annoncé en premier la signature de Karim Benzema en Arabie Saoudite, annonce ce dimanche que les dirigeants du club phocéen seraient en contact avec l’immense Hugo Lloris pour une arrivée cet été. Autorisé à négocier un départ par Tottenham après onze années de bons et loyaux services, l’ancien capitaine de l’équipe de France était annoncé du côté de la Lazio Rome.

Seulement, le rôle de doublure derrière Ivan Provedel ne lui sied pas et l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais aurait donc refusé l’offre du club italien. Pablo Longoria veut donc profiter de cette occasion en or pour offrir à son OM l’un des meilleurs gardiens de but du continent. Sur son compte Snapchat, Mohamed Henni assure même que Hugo Lloris va débarquer à l'OM dans les prochains jours. En cas d’arrivée de l’ancien partenaire de Harry Kane, l’OM ferait une excellente affaire puisque Pau Lopez ne semble pas faire l’affaire dans la cité phocéenne.

L’OM a besoin d’un gardien de but de haut niveau

Âgé de 36 ans, Hugo Lloris pourrait faire son grand retour en Ligue 1 d’ici la fin du mercato estival. Il pourrait même prendre la place de numéro 1 au sein de l’équipe de Marcelino, où Pau Lopez est vivement critiqué. Après le match nul de vendredi entre le FC Metz et l’OM (2-2), Kevin Diaz a pointé du doigt la faiblesse du portier espagnol de 28 ans.

« Sur le poste de gardien, on le sait pour le coup, Pau Lopez n’est pas un gardien de haut niveau. Aujourd’hui quand tu vois les concurrents de l’OM avec Paris et Lens sont à des années-lumière, sur ce poste là, de celui qui gardent les cages de l’OM. Bien sûr les erreurs ça arrive à tout le monde. Moi je ne vais pas jeter la pierre à un gardien qui fait une erreur. Le problème c‘est que Pau Lopez depuis le début de la saison, ça fait déjà deux, trois erreur », a explique le consultant de RMC Sport sur le plateau de l’After Foot.