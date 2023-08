L’OM, qui cherche à renforcer son secteur offensif en cette fin de mercato estival, a finalement renoncé à l’arrivée de Wilson Isidor.

Mercato OM : Pablo Longoria jette l’éponge pour Wilson Isidor

Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé durant ce mercato estival avec les arrivées successives de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Malgré ces signatures, le président de l’OM, Pablo Longoria, veut apporter plus de solutions offensives. Pour ce faire, l’arrivée d’un nouvel avant-centre était étudiée en interne.

La direction de l’OM était même en négociations avancées pour s’attacher les services de Wilson Isidor du Lokomotiv Moscou. L’ancien attaquant de l’AS Monaco avait donné son accord pour rejoindre l’OM cet été, afin de renforcer les options en attaque aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Il ne resterait plus qu’aux dirigeants phocéens de trouver un terrain d’entente avec leurs homologues russes pour finaliser cette opération.

Mais aux dernières nouvelles, la direction du club phocéen a finalement décidé de changer de cap pour son recrutement offensif. La Minute OM assure en effet que les dirigeants marseillais ont décidé de se retirer dans la course à la signature de Wilson Isidor. L’avant-centre ne devrait donc pas rejoindre l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival.

L’Olympique de Marseille proche de recruter un nouvel ailier gauche

Le retrait de l’OM s'explique par le fait que le président Pablo Longoria et son équipe ont décidé de privilégier l'arrivée d'un nouvel ailier gauche plutôt que de recruter un avant-centre supplémentaire sur cette dernière ligne droite du mercato. L'objectif ici est bien sûr de trouver un joueur capable d'exploiter les espaces et de combler le vide laissé par le départ de Cengiz Ünder à Fenerbahçe.

Sselon RMC Sport, l’OM a déjà entamé des négociations avec un nouvel ailier gauche et les discussions entre les deux écuries semblent bien avancées, même si l'identité de ce joueur reste encore inconnue. Cette méthode illustre la flexibilité et l'adaptabilité de la stratégie de recrutement de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen est visiblement déterminé à renforcer son attaque de manière ciblée et réfléchie, en fonction des besoins identifiés par l'entraîneur Marcelino.