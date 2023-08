Alors que l’OM s’apprête à affronter le Stade Brestois samedi prochain au Vélodrome, le coup d’envoi du match risque d’être repoussé en raison de la canicule.

OM-Brest : Les élus de Marseille poussent pour décaler le coup d’envoi du match

Une décision majeure est en discussion à Marseille en vue du prochain match entre l’OM et le Stade Brestois, prévu ce samedi au stade Vélodrome. Le coup d'envoi de ce match comptant pour la 3e journée de Ligue 1 est prévu à 17 heures, mais il pourrait être décalé à 19 heures, à la demande d'élus locaux. Sylvain Souvestre, maire LR des 11e et 12e arrondissements de Marseille, a en effet écrit une lettre à Michèle Rubirola, première adjointe de la ville, pour soulever la nécessité de ce changement.

Dans sa lettre, l'élu local expose les raisons de cette demande de décalage de l'horaire du match. Il a notamment mis en avant le bien-être du public qui assistera à la rencontre au Vélodrome et la canicule qui frappe actuellement le pays. Sylvain Souvestre explique que : « plusieurs parents m'ont contacté à titre personnel concernant le fait qu'ils ne comprennent pas qu'à Marseille, l'horaire du match de l'OM ce samedi 26 août ne soit pas déplacé en raison des fortes chaleurs et du soleil. »

Il ajoute que « certains responsables associatifs de clubs de football m'ont également appelé, car ils souhaitent amener des enfants de leurs clubs (virage ou ganay) mais ces tribunes sont exposées 100% au soleil et certains d'entre eux ne se sentaient pas bien lors du dernier match entre le moment où ils arrivent en amont, sans eau, sans ombre ».

La LFP va prendre une décision

Pour le moment, la Ligue de Football Professionnel (LFP) n'écarte pas la possibilité de déplacer l'heure du coup d'envoi du match OM-Brest. La semaine dernière déjà, la LFP avait repoussé deux matchs de Ligue 1 en raison de conditions caniculaires. Les rencontres Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg avaient été décalées de deux heures pour éviter les températures élevées.

Étant donné les prévisions météorologiques et les alertes caniculaires dans plusieurs départements de France, dont les Bouches-du-Rhône, la LFP a toutes les options sur la table pour prendre une décision appropriée. Que le match soit décalé à 19 heures ou non, une annonce sera faite par avant la fin de la semaine. Cette décision visera à assurer la sécurité et le confort des supporters, tout en prenant en compte les conditions climatiques exceptionnelles dans l’Hexagone. En attendant, Marcelino et ses hommes se préparent en vue de remporter ce match à domicile.