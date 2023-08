Un forfait de dernière minute porte à 5 le nombre des absents dans le groupe de l'OL contre Montpellier HSC. De quoi modifier la compo des Gones.

OL : Corentin Tolisso forfait contre Montpellier

Une semaine après sa défaite à Strasbourg (2-1), l’OL reçoit Montpellier MHSC dans son enceinte du Groupama Stadium. Pour la première de la saison à la maison, Laurent Blanc ne pourra pas compter sur 5 joueurs. En plus des absences déjà confirmées : Anthony Lopes (en reprise), Clinton Mata (lésion musculaire à la cuisse gauche), Dejan Lovren (réathlétisation avec les kinés après sa lésion) et Skelly Alvero (suspendu), l’Olympique Lyonnais a enregistré un forfait de dernière minute. Il s’agit de Corentin Tolisso.

Ayant ressenti une gêne au mollet lors de la séance de mercredi, il souffre en plus d’une douleur à la cheville, selon le point santé de l’OL. Le milieu de terrain n’est donc pas dans le groupe de Laurent Blanc pour affronter le MHSC. Tout comme la dernière recrue en date des Gones, Jake O'Brien. Comme prévu, il est testé avec la réserve de Gueïda Fofana, avant de prétendre à l’équipe professionnelle. En revanche, Nicolas Tagliafico, dont le retour à l’Ajax est évoqué en cette fin de mercato, est présent. Les deux pépites très convoitées de l'OL, Rayan Cherki et Bradley Barcola aussi.

Compte tenu des absences et au regard de la défaite à Strasbourg, Laurent Blanc va devoir sortir l’équipe la plus compétitive possible pour signer sa première victoire, devant le public lyonnais. Le jeune Saël Kumbedi (18 ans) devrait prendre la place de Clinton Mata (30 ans) et Jeffinho devrait être titulaire en l’absence de Corentin Tolisso.

La compo probable de l’OL contre Montpellier :

Gardien de but : R. Riou

Défenseurs : Caleta-Car, N. Tagliafico, S. Diomandé, S. Kumbedi

Milieux de terrain : M. Caqueret, J. Lepenant, Jeffinho

Attaquants : A. Lacazette, R. Cherki, B. Barcola

Remplaçants : M. Patouillet, M. Pereira, Henrique, M. Sarr, El Arouch, Maintland-Niles, Reine-Adélaïde, T. Kadewere, A. Sarr