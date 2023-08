La signature Bernardo Silva à Manchester City FC, ce mercredi, a un goût amer au PSG, qui espérait le transfert du top joueur à Paris.

Mercato : Bernardo Silva prolonge à Manchester City FC, le PSG rate un gros transfert

Alors que le PSG espérait boucler le transfert de Bernardo Silva de Manchester City FC, la situation s’est retournée contre le club de la capitale. Le transfert de Riyad Mahrez à Al-Ahly en Arabie Saoudite a changé la donne. Le club de Premier League et son entraineur Pep Guardiola ont fait marche arrière, en retenant le meneur de jeu des Citizens. Au grand désarroi de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, qui rêvait du transfert de l’international Portugais. En effet, Manchester City FC a prolongé le contrat de Bernardo Silva. Une signature pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2026.

Arrivé en Angleterre pendant le mercato estival 2017, à la suite de son transfert de l’AS Monaco, pour 50 millions d'euros, le milieu offensif de 29 ans est devenu le maitre à jouer de l’équipe de Pep Guardiola. En six ans, il a remporté cinq fois la Premier League, deux fois le Community Shield, autant de fois la FA Cup et quatre fois la Carabao Cup. En fin de saison dernière, son impressionnant palmarès a été couronné par l’UEFA Champions League, la première des Skyblues.

Bernardo Silva heureux pour sa signature à Manchester City FC

Si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG peuvent rougir de l’échec du transfert de Bernardo Silva, lui, se réjouit de sa nouvelle signature avec le club champion d’Europe. « J’ai vécu six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici », a-t-il déclaré, heureux de rester en Angleterre. J’aime le manager, mes coéquipiers et les fans, j’espère que nous pourrons partager encore plus de bons souvenirs dans les années à venir ».

Le PSG et ses supporters, qui espéraient l’arrivée du Portugais pour oublier Neymar, transféré en Arabie saoudite, vont devoir se contenter de la signature d’Ousmane Dembélé, en attendant la fin du mercato d’été, le 1er septembre.