À Marseille, une décision importante a été prise pour la prochaine confrontation entre l'OM et le Stade Brestois, prévue ce samedi soir au Vélodrome.

OM-Brest : Le coup d'envoi du match repoussé de deux heures

Après son match nul concédé à Metz (2-2) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille doit vite réagir. L’OM accueille samedi soir le Stade Brestois dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 avec la ferme intention de renouer avec le succès. Les hommes de Marcelino se préparent pour cette importante rencontre. Mais ce match connaît un petit bouleversement. Selon les informations de Karim Attab, journaliste pour Maritima Médias, le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 17h, a finalement été décalé de deux heures en raison des vagues de chaleur qui frappent le pays.

La rencontre entre l’OM et le Stade Brestois devrait donc débuter ce samedi à partir de 19h. Cette décision fait suite à l'appel lancé par certains élus locaux de Marseille, qui avaient exprimé leur inquiétude quant aux risques liés aux températures caniculaires. Sylvain Souvestre, maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille et membre du parti LR, avait adressé une lettre à Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille, pour demander le changement d'horaire de cette rencontre.

L'élu local avait souligné les inquiétudes croissantes autour du match en raison de conditions météorologiques exceptionnellement chaudes dans l’Hexagone. Il précisait dans ce courrier que la sécurité et le bien-être des joueurs, des supporters et de tous les participants à l'évènement restent une priorité absolue. Et il a visiblement eu gain de cause.

Le stade Vélodrome à guichet fermés

Le report du coup d'envoi du match OM-Brest permettra d'éviter les températures les plus élevées de la journée et de garantir des conditions plus confortables pour tous les acteurs de la rencontre. C’est donc une décision judicieuse qui démontre la préoccupation de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour la santé et le bien-être de tous les participants. La modification de l'horaire du match montre également l'importance de la prise en compte des conditions caniculaires dans la planification des événements sportifs.

Pour rappel, la LFP avait déjà repoussé la semaine dernière les rencontres Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg en raison des vagues de chaleur. Les supporters de l'OM devront donc s'adapter à ce changement d'horaire pour soutenir leur équipe dans des conditions plus ou moins favorables. Selon La Provence, ce sont au moins 62 000 spectateurs qui sont attendus pour cette rencontre. Le Stade Vélodrome devrait donc signer un 23e match consécutif à guichets fermés. Malgré l’élimination en Ligue des Champions, le moral des fans reste toujours haut.