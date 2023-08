Face aux exigences de l’OM pour Mattéo Guendouzi, la Lazio Rome est prête à réaliser un échange avec le club phocéen afin de boucler cette affaire.

Mercato OM : La Lazio Rome ne désespère pas pour Mattéo Guendouzi

À une semaine de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille continue d’être très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen est déjà parvenu à enregistrer l’arrivée de six nouvelles recrues et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La preuve, l’OM s’apprête à accueillir Joaquin Correa dans ses rangs. Un accord total a été conclu avec l’Inter Milan pour son transfert, et l’international argentin est attendu ce vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale.

Dans le sens des départs, ça s’accélère aussi puisque Mattéo Guendouzi se rapproche de plus en plus de la Lazio Rome. Les négociations entre les différentes parties se sont intensifiées au cours des dernières heures afin de parvenir à un accord économique. En difficulté à l’OM cette saison, le milieu de terrain a donné son feu vert pour signer un contrat de cinq ans à la Lazio Rome. Il ne reste plus qu’aux Romains de s’accorder avec l’OM pour finaliser la transaction.

Sauf que les négociations entre les deux écuries traînent en longueur en raison des exigences financières de l’OM, qui réclame pas moins de 20 millions d’euros avant de céder son joueur. Cette demande freine pour le moment l’aboutissement de ce transfert. Face à cette situation, la Lazio Rome ne baisse pas les bras pour Mattéo Guendouzi. Bien au contraire, le club italien a élaboré une proposition pour tenter de boucler sa signature.

Toma Basic inclus dans l’opération pour Mattéo Guendouzi

Il Messaggero révèle que la Lazio a proposé à l’OM un prêt avec obligation d’achat fixée à 15 millions d’euros pour Mattéo Guendouzi. Le club italien ne s’arrête pas là, il serait également prêt à inclure Toma Basic en vue de faciliter ce transfert. Bien que ce montage financier semble avantageux pour les deux écuries sur le papier, le président Pablo Longoria ne serait pas intéressé par le profil de l'ancien milieu des Girondins de Bordeaux.

Cette divergence de vision compromet donc l’aboutissement de ce deal. Les responsables de la Lazio Rome devront sans doute explorer d'autres options pour tenter conclure la signature de Mattéo Guendouzi en cette dernière ligne droite du mercato. Les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties.