Ces dernières heures, l'OM a bien avancé sur le dossier Joaquin Correa, qui devrait débarquer aujourd'hui à Marseille, en provenance de l'Inter Milan.

Mercato OM : Joaquin Correa va passer sa visite médicale de vendredi

Comme le révèlent les récentes rumeurs, Joaquin Correa devrait s'engager très prochainement à l'OM, en provenance de l'Inter Milan, dans le cadre d'un prêt d'une saison. Alors qu'Alexis Sanchez devrait faire son retour chez les Nerazzurri, après la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille, l'Argentin devrait donc faire le chemin inverse, et est attendu ce vendredi, dans le sud de la France, pour passer sa visite médicale avant la signature de son contrat avec son nouveau club.

Le journaliste Nicolò Schira explique que tout est bouclé pour le joueur de l'Inter Milan, et qu'il ne manque plus que la visite médicale et la signature du contrat pour que Joaquin Correa ne devienne un nouveau joueur de l'OM. Il arrive dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de Milan, où il avait été recruté en 2021, alors qu'il évoluait à la Lazio. La saison passée, l'attaquant de 29 ans avait inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec l'Inter.

Une option d'achat qui pourrait se transformer en obligation

Si l'on en croit les informations révélées par le journaliste Nicolò Schira, l'option d'achat comprise dans le prêt de Joaquin Correa à l'OM peut se muer en obligation d'achat pour les dirigeants phocéens. Pour ce faire, il suffit simplement que les Marseillais se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui changerait automatiquement la nature du deal.

Si le joueur venait à rester à l'OM à la fin de la saison, cela activerait un contrat courant jusqu'en 2027, avec une option jusqu'en 2028. Durant celui-ci, Joaquin Correa touchera 3 millions d'euros par an selon les informations du journaliste. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria, qui va boucler un dossier chaud de l'été, alors qu'en parallèle, la vente de Matteo Guendouzi à la Lazio est également en très bonne voie.