Annoncé sur le départ cet été, Matteo Guendouzi serait tout proche de quitter l'OM pour s'engager dans son nouveau club, qui pourrait être la Lazio Rome.

Mercato OM : La Lazio tient un accord pour Matteo Guendouzi

Alors que les discussions s'intensifient ces dernières heures pour un transfert de Matteo Guendouzi à la Lazio Rome, ces dernières auraient bien avancé, au point qu'un accord a été trouvé, autour d'un salaire assez important pour l'international français. Nicolò Schira, journaliste et expert du mercato italien, indique que le club romain a répondu favorablement aux demandes salariales du milieu de terrain, et qu'un accord verbal a déjà été trouvé entre les deux parties.

D'après le journaliste italien, Matteo Guendouzi va bel et bien rejoindre la Lazio Rome, si l'OM donne son accord, et va toucher un joli salaire de l'autre côté des Alpes. On parle d'une somme de 2,5 millions d'euros par an, soit l'équivalent de ce que le joueur demandait pour rejoindre l'écurie italienne où l'attend un contrat qui court jusqu'en 2028. Alors que Joaquin Correa pourrait débarquer à Marseille en provenance de l'Italie, le Français pourrait donc faire le chemin inverse.

Il ne manque plus que l'accord de l'OM pour le transfert

Alors qu'un accord a été trouvé entre Matteo Guendouzi et la Lazio Rome, le dossier avance bien ces dernières heures, et il ne manque désormais plus que l'accord de l'OM pour valider le transfert. Selon les dernières informations, Pablo Longoria ne voudrait pas brader son joueur, et demanderait pas moins de 18 millions d'euros, comme l'affirme le Corriere dello Sport. Une belle somme pour l'OM, qui ferait du bien aux finances du club, impactées par l'élimination précoce de la Ligue des Champions.

Reste désormais à voir combien la Lazio Rome est prête à mettre pour s'offrir Matteo Guendouzi, alors que le mercato estival approche de sa clôture. De son côté, une vente du milieu de terrain français serait une bonne chose pour l'OM, qui dispose de nombreuses solutions dans l'entrejeu, notamment avec l'arrivée de Geoffrey Kondogbia cet été.