En grande difficulté sur les deux premiers matchs de Ligue 1, l'OL veut renforcer son effectif pour rebondir et passe à l'action pour un champion du monde.

Mercato OL : Lyon propose 12 millions d'euros pour Guido Rodriguez

À six jours de la fin du mercato estival, l'Olympique Lyonnais passe à la vitesse supérieure et veut faire quelques coups pour renforcer son effectif. Ces derniers jours, la pépite ghanéenne Ernest Nuamah est annoncé à l'OL, et ne manque plus que l'officialisation après que ce dernier ait passé sa visite médicale. L'autre gros dossier géré par les dirigeants actuellement concerne Guido Rodriguez, le champion du monde argentin.

La cellule de recrutement a coché le nom du milieu de 29 ans, et une offre de 12 millions d'euros a été formulée jeudi soir, d'après les informations révélées par L'Équipe. Néanmoins, l'affaire est loin d'être bouclée, car les dirigeants espagnols sont particulièrement gourmands, et réclament a minima 20 millions d'euros pour leur joueur. De plus, le Betis Séville espère toujours réussir à le convaincre de prolonger son contrat.

Guido Rodriguez a donné son accord pour venir à l'OL

C'est la première bonne nouvelle dans le dossier Guido Rodriguez. Le milieu de l'Albiceleste s'est déjà entretenu avec les dirigeants lyonnais, et a même donné son accord pour rejoindre l'OL. Il ne reste plus qu'à s'entendre avec les dirigeants sévillans pour boucler l'opération au plus vite et permettre au joueur de 29 ans d'intégrer l'effectif de Laurent Blanc.

En attendant, les Gones vont devoir se ressaisir sur le plan sportif. Lors des deux dernières journées de Ligue 1, l'OL s'est incliné à deux reprises, d'abord à Strasbourg le 13 août dernier (2-1), puis face à Montpellier à domicile (4-1). Au classement, les hommes de Laurent Blanc sont 17es, et une réaction est attendue dimanche soir à l'occasion du déplacement à Nice.