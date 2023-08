À la veille du match contre le RC Lens pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, le PSG a reçu une bonne nouvelle concernant un indésirable.

Mercato PSG : Julian Draxler poussé vers la sortie par Luis Enrique

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Julian Draxler ne fait plus partie des plans du Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, Luis Enrique, a clairement fait savoir au milieu de terrain offensif de 29 ans. De retour d’un prêt non concluant au Benfica Lisbonne, l’international allemand devra donc se trouver un nouveau point de chute d’ici le 1er septembre prochain.

Pour lui faciliter la tâche dans sa quête, Julian Draxler aurait proposé au PSG de lui rompre son contrat, selon les informations du quotidien Le Parisien. Une option immédiatement refusée par les dirigeants parisiens, notamment Luis Campos qui veut trouver une solution avantageuse d'un point de vue financier pour le club francilien. Et selon les dernières rumeurs, un club anglais serait prêt à satisfaire l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

Crystal Palace espère relancer Julian Draxler pour renforcer son attaque

Arrivé en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg pour environ 36 millions d’euros, Julian Draxler est plus que jamais sur le départ au Paris Saint-Germain. Devenu indésirable ces trois dernières années, le compatriote de Thomas Tuchel pourrait rebondir en Premier League dès cet été. Selon les informations relayées ce vendredi par RMC Sport, « le milieu de terrain offensif est pisté par Crystal Palace. Des premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et le club anglais. L’Allemand, à qui il reste un an de contrat, est emballé par l’idée d’évoluer à Londres. Mais l’opération ne sera pas facile à boucler étant donné le salaire très conséquent de Draxler à Paris ».

S'il s’engage en faveur des Eagles, Julian Draxler rejoindrait un club qui fait partie de la galaxie John Textor, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, de Botafogo et de Molenbeek à travers la holding Eagle Football. D’après Transfermarkt, un départ du natif de Gladbeck pourrait rapporter environ 6 millions d’euros dans les caisses du Paris SG.