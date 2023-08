En marge du déplacement à Nice, l'OL ne pourra pas se présenter avec toutes ses forces. Le club rhodanien devrait essuyer un forfait en attaque.

OL : Ernest Nuamah ne devrait pas jouer contre l'OGC Nice

Après deux défaites inaugurales en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais veut se relancer contre l'OGC Nice. Le club rhodanien en aura l'occasion dimanche à 20h45, à l'Allianz Riviera. Cependant, Laurent Blanc ne pourra pas composer l'équipe la plus compétitive. Tout d'abord, l'entraîneur de 57 ans devra faire sans Anthony Lopes et Dejan Lovren. Après son coup de sang lors de OL-Montpellier (1-4), Alexandre Lacazette sera également absent des débats. L'attaquant français manquera également la réception du PSG, le 3 septembre.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent puisque samedi, une recrue devrait aussi déclarer forfait contre Nice. Fraîchement débarqué du FC Nordsjaelland (D1 danoise), Ernest Nuamah n'est pas encore considéré comme un renfort officiel. Son transfert n'a pas été finalisé d'après L'Équipe. D'ailleurs, il n'a pas été aperçu lors de la séance d'entraînement vendredi, lors du quart d'heure ouvert à la presse. Maigre consolation pour les Gones, Clinton Mata pourrait être de retour dans le groupe dimanche. Le défenseur belge a repris les séances collectives, selon le site officiel de l'OL.

Le FC Nordsjaelland attend le paiement de l'OL

La raison de ce retournement de situation est étonnante. Le FC Nordsjaelland n'a toujours pas reçu l'argent de l'OL pour le transfert d'Ernest Nuamah. Le joueur a pourtant bien passé sa visite médicale cette semaine, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Celle-ci est estimée à 23 millions d'euros par le quotidien sportif. C'est cette somme qui est particulièrement attendue par les dirigeants danois. Déjà surveillé de près par la DNCG en juillet, John Textor va devoir à nouveau prouver son investissement.

Une pression qui s'ajoute à des dossiers très chauds, comme celui de Bradley Barcola. La pépite offensive des Gones veut désormais rejoindre le Paris Saint-Germain, contrairement à ce qu'il avait annoncé en début de mercato. Son entraîneur, Laurent Blanc, tente de le défendre du mieux qu'il peut : « Mettez-vous deux secondes à sa place, ça peut perturber. Vous pouvez être impacté par ça et la réponse est oui, il est impacté. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible. C’est sur le terrain qu’il doit donner des réponses et pas ailleurs ». Un été décidément bien compliqué pour Lyon.