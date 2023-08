Un séisme a récemment secoué le monde du football avec le départ de Neymar du PSG vers l’Arabie Saoudite. Cette décision surprenante de la star brésilienne fait débat, mais son ami Gabriel révèle les coulisses de ce transfert explosif.

Neymar Jr, ce qui a motivé son transfert vers Al-Hilal

La saga Neymar-PSG a été marquée par des hauts et des bas, mais cette fois-ci, les deux parties étaient d'accord sur une chose : il était temps de se séparer. Neymar ne supportait plus la pression constante qui pesait sur ses épaules à Paris, et il cherchait un nouveau départ. L’esprit de l’ancien joueur du FC Barcelone s’est détourné du club de la capitale lorsque des supporters se sont invités chez lui pour exiger son départ en fin de saison alors qu’il était blessé.

Selon les mots de son ami Gabriel, qui s'est exprimé dans une interview du média ESPN, Neymar a exprimé son bonheur face à cette nouvelle aventure en Arabie Saoudite : "Ce qu'il m'a dit, c'est : 'je suis heureux, je vais élever ma fille ici, je vais vivre avec ma famille ici en Arabie Saoudite pendant un moment, et ensuite je verrai ce qui se passe'".

Gabriel ajoute : "Là-bas, il sera loin de toute cette pression, de tout cela, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il va continuer à jouer et à enchanter le monde avec son football, et ensuite il va réfléchir à ce qu'il va faire."

Ce proche de Neymar a également tenu à défendre sa décision de partir, rappelant que le joueur de 30 ans avait le droit de décider de sa vie et de sa carrière. Il a souligné que, malgré les critiques parfois sévères, Neymar était un être humain avec une famille et un entourage qui l'aidaient à prendre des décisions importantes.

Le transfert de Neymar en Arabie Saoudite rappelle autres grands noms du football qui ont choisi de s'aventurer dans des destinations inhabituelles, comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Neymar pourrait également envisager l'avenir, avec les États-Unis en ligne de mire, un pays offrant une qualité de vie enviable et un football en plein essor.

Alors que Neymar s'apprête à entamer ce nouveau chapitre de sa carrière en Arabie Saoudite, le monde du football retient son souffle en se demandant quelle sera la suite de son parcours.