L'ASSE, qui a enregistré le renfort de 4 joueurs cet été, ne veut pas s'arrêter là, et explore d'autres pistes pour la fin du marché des transferts estival.

Mercato ASSE : Pisté par les Verts, Rayan Ghrieb prolonge à Dunkerque

Auteur d'un bon début de saison avec Dunkerque, fraîchement promu en Ligue 2, Rayan Ghrieb a été l'un des noms qui est souvent revenu du côté de l'ASSE, qui désire renforcer son secteur offensif. Après être passé à côté de la piste menant à Antoine Leautey, les Verts viennent également de connaître un autre coup dur pour le milieu offensif de Dunkerque, qui vient tout juste de prolonger l'aventure avec son club.

près la défaite face à l'Angers SCO (0-1), le club nordiste a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Ainsi, on apprend que le joueur franco-algérien reste bel et bien dans le Nord de la France, où ce dernier a signé un nouveau contrat le liant à l'USL Dunkerque jusqu'en 2025. Une mauvaise nouvelle pour l'ASSE qui voit Rayan Ghrieb s'éloigner encore un peu plus de Geoffroy-Guichard, lui qui apparaissait comme l'un des jolis coups à tenter durant ce mercato estival, puisqu'il est déjà l'auteur de 2 buts en 4 rencontres de Ligue 2 BKT.

L'ASSE continue d'explorer des pistes

Cependant, l'ASSE va devoir rapidement se relancer sur le marché des transferts. Bien que le club ait annoncé quelques arrivées ces derniers jours, d'autres dossiers sont encore sur la table. En effet, les Verts essayent, entre autres, de faire venir Kevin Van Den Kerkhof, défenseur droit du SC Bastia, en cette fin de mercato estival. Florian Tardieu, de l'ESTAC Troyes, est également ciblé par l'AS Saint-Etienne, mais là encore, son transfert coince.

Une fin de mercato assez compliquée pour Loïc Perrin, qui doit également trouver une solution pour vendre quelques joueurs avant le mois de septembre, afin de diminuer l'effectif actuel de l'ASSE, qui a été renforcé par 4 recrues durant l'été. Les derniers jours du mois d'août pourraient donc être agités à Saint-Etienne.