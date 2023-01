Stade Rennais Mercato : Un transfert bouclé à 30M€, Genesio enrage

Publié par Dylan le 08 janvier 2023 à 13:17

Une pépite du Stade Rennais devrait bientôt acter son départ en Premier League. Le transfert, estimé à 30 millions d'euros, devrait mal passer en Bretagne.

Le Stade Rennais se contente d'un mercato hivernal plutôt calme. Après la blessure de son attaquant fétiche Martin Terrier, le club breton aurait pour le moment décidé de puiser dans son effectif pour se trouver un remplaçant (Jérémy Doku, Désiré Doué...). Mais cela ne l'empêche pas de se renseigner sur quelques joueurs comme Andy Delort. L'attaquant de l'OGC Nice fait beaucoup parler de lui depuis la rumeur d'un départ lancée par le journal Nice-Matin. Auteur d'un début d'exercice correct en Ligue 1 (5 buts en 13 matchs), l'ancien montpéllierain a le profil idéal pour remplacer Martin Terrier.

Sur les deux dernières saisons, Delort a inscrit en moyenne 16 buts. Un total qui n'est pas loin de celui atteint par Terrier à l'issue du dernier exercice (21 buts marqués). Une bonne nouvelle a été apportée par Foot Marseille dans le dossier : l'OM ne serait plus sur les traces du buteur niçois. Seul le RC Lens et Al-Nassr resteraient des candidats sérieux. D'autres prétendants pourraient toutefois agir dans l'ombre. Autre piste étudiée pour remplacer Martin Terrier : Florian Thauvin. L'ancien ailier de l'Olympique de Marseille serait poussé vers la sortie par les Tigres de Monterrey, son club actuel. Et ce, malgré une intégration rapide à la première division mexicaine (8 buts et 5 passes décisives en 38 matchs).

Ancien du Stade Rennais, Georginio Rutter proche d'un départ à Leeds United

En attendant de voir l'évolution de ces différents dossiers, le Stade Rennais enrage. En effet, l'une de ses ex-pépites devrait partir en Premier League : Georginio Rutter. Formé au club, l'avant-centre français est parti au TSG Hoffenheim (Bundesliga) avant la fin de son premier contrat professionnel en février 2021. Une décision qui avait grandement agacé la direction bretonne, qui espérait en faire un joueur d'avenir. Désormais, c'est Leeds United qui serait proche de l'enrôler pour une somme folle.

Selon L'Equipe et le journaliste Fabrice Hawkins, le transfert serait réglé aux alentours de 30 millions d'euros. Un montant qui devrait davantage faire enrager le SRFC, qui aurait peut-être pu effectuer une superbe opération financière à l'avenir s'il avait conservé le joueur. C'est aussi un sacré pari tenté par les Peacocks, compte tenu de l'expérience de Rutter. Mais ses deux premières saisons en Allemagne ont surpris l'Europe (10 buts et 5 passes décisives en 48 matchs). Pas mal pour un avant-centre qui n'avait disputé que 4 petits matchs de Ligue 1 auparavant.