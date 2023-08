Alors que la priorité semblait un milieu de terrain, le Stade Rennais cherche aussi à renforcer sa défense. Le club breton regarde du côté de Liverpool.

Mercato Stade Rennais : Bruno Genesio apprécie le profil de Joël Matip

Après le match nul contre Le Havre, le Stade Rennais revoit peut-être ses priorités. Alors que Bruno Genesio évoquait une possible arrivée au milieu de terrain vendredi, un défenseur pourrait également débarquer. Cette perspective prend de plus en plus forme, d'autant que les Rouge & Noir ont concédé « une remontada » des Normands (de 2-0 à 2-2). L'Équipe annonce que Florian Maurice a trouvé un profil intéressant pour son équipe.

Le directeur sportif du SRFC apprécierait Joël Matip. Blessé en début de saison dernière, le défenseur central de 32 ans avait peu à peu perdu sa place de titulaire à Liverpool. Il n'a disputé que 19 matchs toutes compétitions confondues jusqu'au début du nouvel exercice. Sur le banc lors des deux premiers matchs de Premier League, Joël Matip a été titularisé contre Newcastle ce dimanche. Un évènement qui laisse penser que Jürgen Klopp, le coach des Reds, compte sur lui. Une chose est sûre, l'international camerounais n'est pas un titulaire indiscutable. Or, il pourrait obtenir ce rôle à Rennes, dont les fans s'agacent des dernières prestations défensives.

Le SRFC connaît le prix de Fabian Rieder

En parallèle du dossier Joël Matip, le Stade Rennais avance sur la piste menant à Fabian Rieder. Celui-ci pourrait bien être le milieu de terrain annoncé par Bruno Genesio, étant l'une des seules cibles connues à ce poste. Le journal L'Équipe informe qu'après plusieurs discussions avec le BSC Young Boys, le SRFC connaît son prix. C'est 20 millions d'euros pour le néo international suisse (4 sélections), qui a déjà croisé la route de l'Équipe de France espoirs cet été.

Le transfert ne pourra être officiel qu'à partir de mercredi prochain. Le milieu polyvalent de 21 ans doit jouer le barrage retour de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, mardi. Une qualification pourrait compromettre l'opération, Rennes jouant la Ligue Europa cette saison. Reste à connaître la décision de Fabian Rieder, qui ne s'est pas encore exprimé sur son avenir. Le quotidien sportif ajoute que le Stade Rennais aimerait aussi s'offrir un renfort offensif, différent du profil d'Arnaud Kalimuendo. Décidément, le chantier est loin d'être terminé en Bretagne.