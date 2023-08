Transféré à Al-Hilal cet été, Neymar continue d’animer l’actualité autour du PSG. À nouveau indexé par les supporters parisiens, il a répondu à sa façon.

Mercato PSG : Les Ultras Parisiens heureux d'être débarrassés de Messi et Neymar

Samedi soir, au Parc des Princes, lors du choc de la troisième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, le Collectif Ultras Paris a envoyé un nouveau message à Neymar. En effet, le puissant groupe de fans du club de la capitale française a déployé une banderole dans les tribunes du Parc des Princes à l’attention de la nouvelle star d’Al-Hilal, en Arabie saoudite. Sur celle-ci, le CUP a pris le soin d’écrire : « Neymar : Finally Rid of the Rude. »

Un message qui se traduit en français par : « Enfin débarrassé de l'impoli. » Pas épargné, Lionel Messi a reçu un traitement similaire depuis les États-Unis. Il faut dire que depuis son départ de Paris, le nouvel attaquant de l’Inter Miami n'hésite pas à attaquer ouvertement son ancien club et dire à quel point il y était malheureux en France. Au lendemain de la nouvelle provocation du CUP, Neymar a répondu sur les réseaux sociaux.

Neymar se désabonne du compte Instagram du Paris SG

Malgré six saisons passées sous le maillot rouge et bleu, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain sans adresser le moindre mot au club, aux supporters, ainsi qu’à ses anciens coéquipiers, comme il est de coutume. D’ailleurs, l’international brésilien de 31 ans semble résolu à tourner définitivement la page PSG. En effet, certainement en réponse à la banderole du Collectif Ultras Paris, Neymar s’est désabonné du compte Instagram de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, ce dimanche. De son côté, Lionel Messi s’était déjà désabonné de tous les comptes du Paris SG quelques jours après son départ de la France.